Undorodnak a liberálisok a kereszttől

Undorodik a Parlament falára az államalapítás ünnepe alkalmából kihelyezett keresztes zászlóktól a Liberális Párt ügyvivője, Sermer Ádám – írja a Magyar Idők. Sermert ez az antiszemitizmusra emlékezteti. Soltész Miklós államtitkár szerint a balliberálisok több millió ember érzelmeit gyalázzák meg.

Közösségi oldalán számolt be Sermer Ádám, a Liberális Párt ügyvivője arról, hogy undort érez az augusztus 20-a alkalmából kihelyezett keresztes zászlók láttán, ami helyett az Európai Unió zászlajának kellett volna ott lennie.

Sermer egyik Magyarország keresztény kultúráját jelképező lobogót sem látja szívesen, azaz sem a keresztes, sem a székely zászlót.

Az ügyvivő álláspontja kifejtése helyett pártjuk közleményét idézte, amelyben a Liberálisok leantiszemitázták az Orbán-kormányt, továbbá elfogadhatatlannak tartják a keresztek kihelyezését, helyettük az EU zászlóit látnák szívesen.

Gyurcsány Ferenc pedig a törökországi iszlamizáláshoz hasonlította a keresztes zászlók kihelyezését, továbbá szerinte Orbán Viktor az önkényuralom kiépítésére használná a kereszténységet. Több balliberális hírportál is hisztérikusan kritizálta a keresztes zászlókat.

Az Európai Unió alapítói is kereszténydemokraták voltak

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár szerint a Liberális Párt közleménye is jól mutatja miért került a párt a politika szemétdobjára.

Több millió ember érzelmét gyalázzák meg az ilyen kijelentésekkel, bár ez jellemző rájuk: azt gondolják, nekik bármit szabad. Ha valami nem tetszik nekik, akkor annak hangot adnak, vagy hazugságokkal próbálnak a figyelem középpontjába kerülni

– fogalmazott az államtitkár.

Soltész hozzátette, rágalom, hogy az Orbán-kormány antiszemita lenne, hiszen a magyar kormány volt az első, amely a keresztényüldözés elleni államtitkárság felállításáról döntött, és a legtöbb intézkedést hozta a zsidóság védelmében.

A liberálisok teljesen átformálták az alapvető európai értékeket, ezért rohan Európa a vesztébe.

A liberális világ továbbá nem figyel arra, hogy korábban és most is milyen keresztényüldözés zajlik a közel-keleti keresztények ellen. Hozzátette: a történelmi előzmények része a hallgatás, a cserbenhagyás, a közömbösség, most pedig gúnnyal és undorral fogadják a kereszténységet.

Továbbá az EU-s zászlón látható tizenkét csillag eredetileg Szűz Mária tizenkét csillagát jelentette.

A legfontosabb politikai esemény az uniós választás lesz jövőre, és remélem, az emberek észreveszik, hogy annak mekkora a tétje. A társadalom minden szereplőjének fontos szerepe, felelőssége van abban, hogy Európa jövője keresztény maradjon

– emelte ki Soltész.

Az államtitkár emlékeztetett: az Európai Uniót is kereszténydemokraták alapították, akik abban a szellemben hozták létre az uniót, hogy a két világégést követően egy keresztényalapú összefogás jellemezze Európát. Az unió többségi vezetőit már nem érdeklik a keresztény értékek, inkább üzleti szempontok szerint gondolkodnak.