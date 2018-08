A gender-ideológia és ami mögötte van

Az ember nem születik nőnek, azzá válik –vélekedett a francia filozófus, Simone de Beauvoir. Ebből a gondolatból született meg a pedofilok szenvedéseinek megértése, a gyermekek nemi orientációjának befolyásolása vagy épp a kamaszok elsődleges nemi jellegének elfojtása gyógyszerekkel – írja a Figyelő kiemelve, hogy a genderideológia szörnyszüleményei valósággá váltak.

A balliberális sajtó a genderszak beszántásának majd betiltásának nevezte a gender szak megszűntetését, pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma azért szűntette meg a szak állami finanszírozását, mert nagyon kevesen jelentkeztek rá, továbbá az elhelyezkedés a munkaerőpiacon nehézkes.

A társadalmi nemek iránti érdeklődést azonban senki nem tiltotta be, eddig is folyt képzés ebben a témában más szakokon, ezután is indulhat kutatás és születhetnek szakdolgozatok a témában.

A balliberális sajtó úgy mutatja be a gender tanulmányokat, mintha szimplán nők és férfiak szerepét vizsgálnák, azt bizonygatva, hogy nincs mit megkérdőjelezni a hasznosságukkal kapcsolatban. Csakhogy nem erről van szó, hanem férfiak és nők hatalomhoz való viszonyáról, patriarchátus hatalmának a megdöntéséről, a homofób elleni küzdelemről, egy elképzelt egyenlőség érdekében vívott harcról, melyben a tudomány eszközeit használják pajzsként.

Kik állnak a gender mögött

Az ELTE Társadalomtudományi szakán meghirdetett szak tájékoztatója szerint a mesterképzés társadalmi alapokon nyugvó interdiszciplináris program, melynek középpontjában a társadalmi nemek közötti viszonyok és a társadalmi struktúra kölcsönhatásainak elméletileg megalapozott és szisztematikus módszertani apparátussal történő, problémaorientált vizsgálata áll. A szak igazgatója Kövér-Van Til Ágnes professzor, aki korábban elismerte, hogy emberjogi aktivistákat képeznek a gender szakon. 1996-ban a Helsinki Bizottság programigazgatója lett, ezzel egy időben a jogi főmunkatársa volt a szintén Soros-féle Nyílt Társadalom Intézetnek.

2009-ben a Bajnai- kormány vízügyi miniszterének, Szabó Imrének az esélyegyenlőségi tanácsadójaként tevékenykedett.

Férje pedig Jon Van Til amerikai politológus, aki 2015-ben hazánkról írt egy könyvet A magyar beteg címmel, amelyben azt fejtegette, hogy Magyarország komoly gondokkal kerülhet szembe a következő években. Gazdaságilag az a veszély fenyegeti, hogy „elfeledett országgá" és politikai nevetség tárgyává válik". A professzor javaslata a társadalmi háló kiépítése, tehát a már jól ismert Soros György-féle stratégia mellett kampányol.

Az oktatók között szerepel Gregor Anikó szociológus, aki aktív részvevője a Soros-féle civil hálózat konferenciáinak, rendezvényeinek. Pető Andrea professzor pedig a gender studies hazai élharcosa, a CEU társadalmi nemek tanulmányának tanszékvezetője, aki az államilag finanszírozott szak megszűntetése után komoly lobbitevékenységet kezdett a kormány ellen.

Mivel foglalkozik a gender elméletileg?

Az ELTE Társadalomtudományi Kar dékánjának közleménye szerint aggályos, hogy olyan szak szűnik meg, amely a család és a népesedés kérdéseivel foglalkozik. Ennek ellenére a felvételi szakirodalmi listában feminista témák, magyarországi homofóbiát tárgyaló munkák, illetve a nemi szerepek eltűnését taglaló cikk is van. A kötelező kurzusok között pedig szerepel a Bevezetés a feminista irodalomba vagy Antidiszkrimináció és emberi jogok a társadalmi nemek perspektívájából.

Az egyetemi vezetésben tevékenykedő professzor a Figyelőnek elmondta, a gendertanulmányokat korábban is lehetett oktatni más tudományterületeken belül, ez ma is járható út.

Érthető, hogy a kormány nem akar olyan ideológiát támogatni, amely a nemek megszűnését nem látja problémának, hiszen a demográfiai mutatók javítása és megmaradásunk nemzetpolitikai kérdés.

Hova vezet a gender?

Elég csak a szomszédos Németországba menni, hogy találkozzunk a gender hatásaival. Ott ugyanis nemrég bevezették a harmadik nemet. Az USA egyes államaiban pedig a transzneműek problémái állnak a középpontban. Magyarország a genderpárti szakértők szerint 20 évvel van lemaradva genderügyben.

A gender azonban hatalmas lobbiereje van, a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat is éppen egy transzszexuális pincérnőről szóló (valójában közepes) chilei film kapta. De itt nem áll meg a történet. A Disney jelezte, hogy a gyerekek körében oly népszerű Jégvarázs mesében fontolgatják, hogy leszbikus történettel folytassák a történetet.

A probléma azonban az érzékenyítési ipar volumenével van, a transzneműek arányát vizsgáló amerikai kutatás szerint százezerből 390 emberről, azaz 0.39 százalékról van szó.

Egyre erősebbek a gender ellenes hangok

A konzervatív sajtó beszámolt a túlkapásokról, tömegek ismerték fel a veszélyeket, antigender hangok jelentek meg a politikai és tudományos területeken. Minderről részletesen ír a Figyelő e heti száma.