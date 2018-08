Hornyák Viktor: Wladár Sándor gyáva, erkölcstelen, nulla ember

Hornyák Viktor úszóedző szerint a Magyar Úszó Szövetség elnökségének a verbális szexuális agresszió nem bűncselekmény, teljesen elfogadott, hogy trágárul, ocsmány hangnemben beszélnek nőkről a hátuk mögött, ahogy az elnök, Wladár Sándor tette Szepesi Nikolettel kapcsolatban. Hornyák az egyetlen, aki vállalta az interjút, pedig több edzőt és úszót is kerestük, de senki sem mert Wladár ellen nyilvánosan megszólalni. Pedig véleményük az van. Ez Hornyák Viktor szerint azért van, mert a félelem és a pénz irányítja az úszók világát, amely azonnal összezár, ha botrány van.

Több sportolót és úszóedzőt is megkerestünk teháta verbális szexuális zaklatást szívesen alkalmazó Wladár Sándor miatt. A Magyar Úszó Szövetség elnökének botrányáról mindegyikük hallott, de senki sem merte elmondani a véleményét. Volt, aki legalább annyit válaszolt, azért nem beszél, mert „van oka a félelelmre”.

Fogadj el egy jò tanácsot, hagyd ezt - írta egy edző.

„egy gec*nyelő ku**a”

Hornyák Viktor edző viszont vállalta, hogy elmondja, miért van ennyi botrány az úszóknál és miért nem mer senki szembeszállni azokkal, akikkel kellene. Azt mondja, ha valami nyilvánosságra kerül, azonnal

összezár az úszóvilág, amit a félelem és a pénz irányít,

ezért nem mer senki beszélni arról, mi zajlik a háttérben.

Félelemben tartják az úszókat, és edzőket, néhány vezető mindenkin átgázol. Rengeteg ember függ tőlük a pénzelosztásban és rengeteg embernek a keze és a háttere mocskos. Mondhatja nekem Wladár, hogy gyerekvédelmi programot indít, ha közben így beszél és hatalomvágya van.

A Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor Szepesi Nikolett úszónőről beszélt trágár, mocskos szavakkal még tavaly szeptemberben.

Szepesi, hagyjad már... egy gec*nyelő ku**a volt, mindenki, mindenki megb***ta. Sajnos én nem ba**tam meg. Megba**am volna szívesen.

- mondja az elnök azon a hangfelvételen, amely most a TV2 hírműsorának, a Tényeknek a birtokába került. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus tegnap erre úgy reagált, az úszóelnök szavai kimerítik

a verbális szexuális zaklatás fogalmát.

Makai Gábor klinikai szakpszichológus is súlyosan elítélte az elhangzottakat.

„Gyáva, erkölcstelen, nulla ember”

Tegnap estére Wladár Sándor beismerte, hogy

ő beszél a felvételen ocsmány stílusban az úszónőről.

Hornyák Viktor egyetért azzal, hogy verbális szexuális zaklatásról van szó, ugyanakkor szerinte nem elég, hogy az elnök elismerte, amit tett. Azt mondja,

ki kellene állnia a nyilvánosság elé és vállalnia a felelősséget.

Wladár Sándornak le kell mondania, az ilyen máshol sem maradhatna úszóelnök"

- magyarázza.

Ez egy gyáva, erkölcstelen nulla ember. Egy ilyen ember, aki egy nőről így beszél, annak nemhogy a Magyar Úszó Szövetség elnökének nem kellene lennie, annak el kellene menni egy olyan helyre, ahol nem látja és nem hallja őt senki. Ezzel a háttérrel nem lehet valaki a szövetség elnöke. Wladár Sándor vállalja, amit tett és mondjon le!"

Wladár perrel fenyegetőzik

„A mai nap folyamán a TV2 Mokka című adása újból hírt kreált egy, az idén májusban már nyilvánosságra került, több mint egy évvel ezelőtt törvénytelenül, tudtom nélkül rögzített magánbeszélgetés részletéből. A felvétel készítője mindeddig nem vette a bátorságot, hogy személyét felfedje"

- olvasható Wladár Sándor tegnapi közleményében, amelyet ezekkel a szavakkal zárt:

Az ügynek ugyanakkor jogi következményei lesznek, hiszen mind a hangfelvétel készítése, mind annak felhasználása törvénytelen, az elkövetett bűncselekmény jogkövetkezményeivel pedig kinek-kinek számolnia kell. A szükséges jogi lépéseket megteszem."

Hornyák Viktor nem lepődött meg azon, hogy a beismerő vallomás után perrel fenyegetőzött az elnök, mivel úgy látja, ez már bevett szokás a Magyar Úszó Szövetségnél.

Déjá-vu-m van a Kiss László-üggyel, az is azzal kezdődött, hogy mindenkit beperelnek a világon. Most sem azzal foglalkoznak, hogy miről beszélt az elnök, mert egy normális ember így nem beszél, hanem még ők támadnak. Nem az a hibás, aki molesztált, hanem az áldozat. Sokan kiálltak Kiss Laci bácsi mellett, mondván, hogy milyen nagy szakember, pedig egy bűnözőről van szó.”

A verbális szexuális agresszió nem bűncselekmény?

Hornyák Viktor szerint attól, hogy a szövetség elnökségében volt változás, érdemben még semmi sem történt.

Wladár azt ígérte, hogy megszűnik a totális, diktatúrikus rendszer, de nem így lett, sőt, rosszabb lett, mint Gyárfás Tamás elnöksége idején, mert azok a másodrangú apróbűnözők, akik Gyárfás idején nem tudtak labdába rúgni, most az első vonalba álltak.

Többek között ezzel magyarázta, hogy

a vezetőség egyes tagjainál teljesen elfogadott, hogy így beszélnek valakiről,

ahogy Wladár Sándor tette. Azt is mondta, az úszóknál gyakorlatilag

hagyomány a szexuális bántalmazás,

amit Széchy Tamás úszóedző alapozott meg.

A hetvenes-nyolcvanas évek úszógenerációja vezeti a szövetséget, ezek mind szexuális bántalmazás áldozatai voltak. Ezek az emberek ezt a fajta viselkedést nem látják bűncselekménynek, nem csak arról van szó, hogy természetes számukra, hanem úgy gondolják, hogy enélkül nem megy. Azt gondolják, ez a hatalom része, a totális uralkodás része

- mondta a debreceni edző, majd hozzátette, az egyik korábbi vezető így fogalmazott:

ha mi szenvedtünk, ti is szenvedjetek, akik nem bírják ki, azok menjenek el.

Azt is hozzátette, hogy bár ő is beszélgetett már Wladár Sándorral, azon a felvételen, ahol Szepesi Nikolettről beszél az elnök, nem ő szerepel.

Lemond-e Wladár Sándor?

Levelet írtunk a Magyar Úszó Szövetség elnökét, amelyben az alábbi kérdéseket tettük fel:

- Felmerült-e Önben, hogy lemondjon?



- Ön mit mondana, ha esetleg egy szülő megkérdezné, hogy az ő kislányáról is így beszél-e?



- Ön szerint a felvétel nyilvánosságra kerülése után is ugyanannyi szülő fogja támogatni, hogy a gyerekéből úszó legyen?



- Ön szerint a szavai után is ugyanolyan nyugodtan engedik el az uszodába a gyerekeket, mint korábban?



- A felvételen elhangzott stílusban beszél általában a nőkről, vagy csak az úszónőkről?

Egyelőre nem tudni, lemond-e az elnöki tisztségről a volt olimpiai bajnok Wladár Sándor, vagy elfogadhatónak tartja, hogy így beszéljen úszókról és nőkről, és ezzel veszélybe sodorja a magyar úszásutánpótlást. Amint válaszol, megírjuk.