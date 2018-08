Úszóbotrány: trauma éri azt a gyereket, akit szóban agresszíven bántanak

A Magyar Úszó Szövetség gyermekvédelmi programot hirdetett. Elméletileg azért, hogy ezzel megelőzze a sportoló gyerekek fizikai és verbális bántalmazását. Eközben a szövetség elnöke megengedhetetlen szavakkal beszélt egy magyar úszónőről. Wladár Sándorról a TV2 tegnap reggeli Mokka című műsorában derült ki, hogy példátlanul ocsmány kifejezésekkel illette Szepesi Nikolettet. Hornyák Viktor debreceni úszóedző szerint a verbális szexuális erőszak mellett több gyerek is veszélyben van az úszóknál, aminek már hagyománya van a köreikben. Egy gyerekpszichológus szerint egy gyereket érzékenyebben érint, ha trágárul beszélnek vele.

Tavaly szeptemberben Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke mocskos szavakkal, trágárul beszélt az egyik úszónőröl, Szepesi Nikolettről. Mindezt az a hangfelvétel igazolja, amely a TV2 hírműsorának, a Tényeknek a birtokába került:

Szepesi, hagyjad már... egy gec*nyelő ku**a volt, mindenki, mindenki megb***ta. Sajnos én nem ba**tam meg. Megba**am volna szívesen."

- mondta az elnök, ami Hevesi Kriszta szexuálpszichológus szerint kimeríti

a verbális szexuális zaklatás

fogalmát.

Röpködnek az alpári kifejezések

Ez a hangnem úszóedzéseken is elég gyakori,és nem csak a felnőtt úszóknak kell eltűrni. Hornyák Viktor az Origónak azt mondta,

hagyománya van a szexuális zaklatásnak az úszók zárt világában,

gyakorlatilag generációról-generációra száll, hogy megalázzák a tanítványokat. Testileg és szóban egyaránt. Törös Károly az utánpótlás-bizottság elnöke, a Magyar Úszó Szövetség gyermekvédelmi programjának sportszakmai szakértője is arról beszélt, hogy mocskosul beszélnek a gyerekekkel:

A legnagyobb probléma, hogy az edzők úgy beszélnek a gyerekekkel, mint a kocsis. Röpködnek az alpári kifejezések. A kicsikben pedig az rögzül, hogy ez a normális. Ezen feltétlenül változtatnunk kell"

- mondta a Borsnak és hozzátette, hogy ebben Magyarország több évtizedes lemaradásban van Nyugat-Európától.

A mocskos beszéd verbális erőszak

Sok esetben éri verbális erőszak nőket, férfiakat egyaránt. De mi történik akkor, ha egy gyerek kerül a verbális erőszak célkeresztjébe? Milyen hatással van rájuk, és későbbi életükre, amikor egy felnőtt megalázóan beszél velük, vagy esetleg verbális szexuálisan zaklatja?

Az általunk megkérdezett pszichológus elmondta, hogy

minden szexuális molesztálás traumának minősül, az ismétlődése pedig a trauma súlyát és a feldolgozását nehezíti.

Nem lehet a dolog fölött elsiklani. Ez akkor is így van, ha a gyerek látszólag beleegyezik egy ilyenfajta élcelődésbe, mert a verbális agresszió is agresszió. Ez attól lehet, hogy a gyerekben az a félelem van, hogy ha nem megy bele a verbális élcelődésbe, vagy nem tűri el azokat, akkor őt nem fogják szeretni. Közben viszont zavarban van, szégyelli magát, megalázottnak érzi magát. Vagy a szeretet érdekében csinálja ezt, és ez okoz egy traumatikus feszültséget" - mondja egy gyerekpszichológus, aki nem akart a Wladár-botrányba még érintőlegesen sem belekeveredni, ezért azt kérte, ne írjuk meg a nevét.

A pszichológus azt is hozzáteszi, hogy nem ment fel egyetlen helyzetet sem az, hogy durván beszólnak a lányoknak, vagy szexuális tárgynak tekintik, de ez szokás, egy rossz hagyománya és nincs mögötte konkrét viselkedés, tettlegesség.

Azonban ez is ugyanúgy traumának minősül, hiszen a molesztálásnak a tárgya- legyen az fiú vagy lány- kiszolgáltatottnak, megalázottnak érzi magát és azzal együtt megszégyenül.

"A szégyen és a kiszolgáltatottságnak a zavara marad benne. Ez így marad, ha bekerül a tudatalattiba, és adott esetben nem emlékszik a részletekre, de bizonyos helyzetekben mégis előjön."

A pszichológus hozzáteszi, hogy a legnagyobb gond a verbális szexuális agressziónak kitett gyerekeknél az, hogy sok szexuális probléma alakulhat ki náluk. Például kamaszkorban túlzottan is nyitottak lehetnek szexuálisan. Vagy akár ezeknek az ellenkezője, egyfajta szexuális szorongás, a szexualitás teljes elutasítása is kialakulhat a fiataloknál. Sőt, még szexuális zaklató is lehet a korábbi áldozatokból, hiszen ezt tanulja meg modellként, ezt látja példaként.