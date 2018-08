Száz művész kap támogatást szeptembertől a Magyar Művészeti Akadémiától ösztöndíjprogram keretében – számolt be róla az m5 kulturális csatorna péntek esti híradója.

A pályázatra több mint 1500-an jelentkeztek, a formailag érvényes 1200 pályázatból 600 került a döntőbizottság elé, és ezek közül választották ki a száz idei ösztöndíjast.

Bármilyen művészeti ágban tevékenykedő 18 és 50 év közötti művész pályázhatott, az ösztöndíjasok között akad festőművész, operaénekes és szakíró is - fejtette ki Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára.

Az ösztöndíjasok 200 ezer forintos támogatást kapnak havonta három éven át. A programot jövőre is meghirdetik, és a következő két évben további 200 művész kapja meg a támogatást. Eke Angéla ösztöndíjas színművész elmondta, hogy nagyon ritka az ilyen nagy mértékű támogatás a célok megvalósításához, és számára a pályázat lehetőséget teremtett rá, hogy összefoglalja, amit a következő években tervez. Lenzsér Mezei Kata ösztöndíjas ötvösművész pedig arról beszélt, hogy Magyarországon művészként élni nem könnyű, korlátozottak a lehetőségek, sokszor a befogadó közeg sem elég felkészült a kortárs művészeti alkotásokra, és az ilyen támogatás nagyon sokat tud segíteni abban, hogy szabadabban lehessen dolgozni.

Az MMA az ösztöndíjasokat mentorálással és publikálási lehetőséggel is segíti.