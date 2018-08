Így lépett ki a börtönből a négy ember brutális haláláért elítélt Rezesova

Néhány perce szabadon engedték a szlovák milliomos nőt, Eva Rezesovát, a korábbi szlovák miniszter lányát. Rezesovát korábban 9 évre ítélték, jó magaviselete miatt azonban 6 év után feltételesen szabadulhatott. Négy ember halt meg miatta brutális szenvedés mellett, miután luxusautójával nekihajtott az autójuknak az M3-as autópályán 2012-ben. Hárman a helyszínen meghaltak, egy negyedik ember pedig nem sokkal később.

Egy fehér luxusterepjáró érkezett a szlovák milliomos nőért a börtönbe. Az autót sofőrt vezette. A kocsiból Rezesova anyja és lánya szállt ki. Előbbit lánya szabadulásáról kérdeztük, de egyetlen kérdésre sem volt hajlandó válaszolni.

Rezesova kék farmerben, kék ingben, napszemüvegben, rózsaszín táskával a vállán lépett ki a Nagy Ignácz utcai börtönből. Az utcán megölelte a lányát és az anyját, aztán anélkül, hogy egyetlen kérdésre is válaszolt volna, beült az autó hátsó ülésére lánya mellé, és elhajtottak.

Eva Rezesova hat éve került börtönbe az után, hogy az M3-mas autópályán

a megengedettnél jóval gyorsabban, legalább 165-tel hajtott neki luxusautójával hátulról egy másik autónak, egy Fiat Puntónak, amely az ütközés után kigyulladt.

A Fiatban négyen utaztak: egy testvérpár és a férjeik. Esélyük sem volt a túlélésre, hárman azonnal meghaltak, a negyedik emberrel, egy idős nővel még elindultak a kórház felé a mentősök, de már nem lehetett megmenteni az életét.

A nő állítólag ezt mondta a mentőautóban:

miért nem haltam meg a többiekkel?"

Neki is, ahogy a néhány perccel korábban meghalt testvérének, férjének és a sógorának is szörnyű fájdalmai lehettek az égési sérülések miatt.

A bíróság az indoklásában egyértelműen kimondta: az áldozatok teljesen vétlenek voltak a balesetben. Ennek volt a legnagyobb szerepe abban, hogy súlyosabb ítélet született másodfokon, mint első fokon.

Rezesovát ugyanis az elsőfokú bíróság hat évre ítélte, amit 2014-ben jogerősen 9 évre súlyosbítottak, azzal, hogy legkorábban hat év után szabadulhat feltételesen. Az ítéletbe persze beleszámították azt az időszakot is, amit előzetesben töltött, így szabadulhatott ma.

A jogerős ítélet indoklásában a bírónő azt mondta,

Rezesova nem bánta meg őszintén a tettét, és igazából csak magát sajnálja.

A milliomos szlovák nő az utolsó szó jogán elnézést kért, és arra kérte a bíróságot, hogy enyhe büntetést kapjon.

Szakértők mentek, súlyosabb ítélet született

A másodfokon eljáró bíróság szerint az elsőfokú tárgyaláson a bíró által kirendelt szakértő nem volt pártatlan műszaki szakvéleménye elkészítésekor.

Őt ugyanis az elsőfokú tárgyalás előtt Rezesova ügyvédje kérte fel a szakvélemény elkészítésére. Az elsőfokú tárgyaláson azonban a bíró őt is kirendelte szakértőnek, így innentől Kovács nem Rezesova magánszakértőjeként, hanem független műszaki szakértőként működött közre.

Csakhogy a másodfokú bíróság szerintegyáltalán nem volt független. Többek között ezt támasztotta alá a bíróság szerint a szakvélemény, amely a bírónő szerint szokatlanul indulatos volt, 17 felkiáltójel is volt benne, noha a felkiáltójelek egyáltalán nem jellemzőek egy szakvéleményre. A második munkája a később bevont új szakértő szakvéleményével is szembement több helyen. Utóbbi szakvéleménye jóval kedvezőtlenebb volt Rezesovára nézve.

Korábban kizárták a Rezesováék által felkért műszaki szakértőt is, mert nem végzett szakmailag kifogástalan munkát.

A műszaki szakértők kicserélődésének köszönhető nagyrészt, hogy a jogerős ítélet jóval szigorúbb lett.

A baleset bekövetkezéséért csak és kizárólag Rezesova felel, csakis az ittassága miatti figyelmetlensége miatt nem tudta elkerülni a balesetet. Nem az áldozatok Fiatjának a hibája okozta, hogy kigyulladt az autó. Nem merült fel arra adat, hogy a Fiattal bármi baj lett volna. Ez egy jól karbantartott autó volt - mondta a bírónő.

Rezesova nagyjából egy hónapja az ügyvédjén keresztül kérte, hogy feltételesen szabadulhasson. A budapesti bíróság pedig elfogadta a kérelmet.

Három évig lesz feltételesen szabadlábon a milliomos nő, tehát ha a következő három évben elkövet bármit, egyből visszakerül a börtönbe.