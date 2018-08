LMP: Hadházy Ákos zsarolt minket

Hadházy Ákosnak voltak olyan eszközei, amivel ezeket a visszalépéseket el tudta érni. Itt elsősorban politikai és érzelmi zsarolásra kell gondolni. – nyilatkozta Kanász-Nagy Máté a mandiner.hu-nak. Az LMP országos elnökségének titkára az exantikorrupciós szóvivő mellett szót ejtett arról, hogy meglátása szerint a baloldali összefogás zsákutcába vezetett, kifogásolta a balliberális média összefogás-mantráját, valamint beszélt a múlt héten a társelnöki pozícióról lemondott Szél Bernadett lehetséges utódjáról.

Terjedelmes interjút adott a mandiner.hu-nak Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára. A verekedésbe keveredett, majd emiatt valamennyi párttisztségtől öt évre eltiltott Sallai Róbert Benedek elnökségi titkári pozícióját „megöröklő", így a párton belül nagy befolyást szerző politikus elmondta, sajnálja, hogy Szél Bernadett lemondott a társelnöki pozícióról. Szerinte maradnia kellett volna, hiszen őt is újraválasztották májusban kétharmados többséggel. Arra a felvetésre, hogy Szélt eltiltották három évre a tisztségviseléstől, de közben maradhat társelnök, úgy reagált, hogy ez az alapszabálynak egy olyan hülyesége, amelyet meg kell változtatni. Hozzátette, hogy számára nem teljesen egyértelmű, hogy kizárólag jogi szempontokat mérlegelt az etikai bizottság vagy politikaiakat is a politikus eltiltásakor. „Új alapszabályra van szükség. Nagyon komolyan át kell gondolni a fegyelmi testület és az etikai bizottság működését." – tette hozzá Kanász-Nagy, aki kettéválasztaná a kérdést, hiszen meglátása szerint voltak olyanok, „akik csak visszaléptek, de voltak olyanok is, akik konkrétan generálták a visszalépéseket." Kiemelte, hogy ha már osztogatják a büntetéseket,

akkor azokra szigorúbb büntetést kell kiosztani, akik a visszalépéseket generálták például zsarolással, mint azokra, akik önszántukból.

Kérdésre válaszolva elárulta, hogy Hadházy Ákosra gondolt az iménti mondatánál.

Elmondása szerint Hadházynak voltak olyan eszközei, amivel ezeket a visszalépéseket el tudta érni. Kihangsúlyozta, hogy itt elsősorban politikai és érzelmi zsarolásra kell gondolni.

„Már a választási kampány elején bejelentette, hogy történhet bármi, ha nem születik megegyezés, akkor ő a saját körzetében biztosan vissza fog lépni, legyen itt bármilyen kongresszusi határozat." – egészítette ki gondolatmenetét az LMP-s politikus.

„Az összefogás és együttműködés kérdése az, amin állandóan meghasadunk"

A beszélgetés során később kitért az LMP-ben meglévő valamennyi probléma okozójára, az ellenzéki pártokkal való együttműködés, vagy különutas politika dilemmájára. Kanász-Nagy elismerte, hogy az összefogás és együttműködés kérdése az, amin állandóan meghasadnak. A kérdés kapcsán elmondta, hogy az összefogás-ellenes Sallai Róbert Benedek, és a balliberális pártokkal való együttműködést preferáló Hadházy Ákos egyaránt visszaélt a hatalmával, befolyásával annak érdekében, hogy céljaikat érvényesítsék. „Az összefogás kérdését rendezni kell." – szögezte le a politikus. A pártból azóta kilépett két politikust, Hadházy Ákost, és Ábrahám Júliát nevezte meg, akik mindenképpen koordinálnának a baloldallal.

Azok, akik görcsösen ragaszkodtak az összefogáshoz, már eltűntek az LMP-ből. – szúrt oda nekik. Ennek kapcsán kijelentette, hogy más nem ragaszkodik az összefogáshoz az LMP-ben. Különben is, szerinte

ezt a kérdést már eldöntötte a választási eredmény: aki a baloldallal keresi a kapcsolatot, az megy a levesbe. Ez a konstrukció bukó. A baloldallal, a múlt erőivel összefogni értelmetlen. Lehet itt bárhogy keverni a lapokat. Ahol ott van Gyurcsány Ferenc vagy Molnár Gyula, az eleve bukás.

Az ellenzéki média szerepéről is szót ejtett az LMP országos elnökségének titkára, és önkritikát gyakorolt: „ a balliberális körök, médiumok hangulatkeltésének, nyomásának túlságosan bedőltünk. Ez a jövőben többet nem fog előfordulni." Kifogásolta, hogy ezek a médiumok, értelmiségi körök folyamatosan az összefogást mantrázták, és előre megmondták, hogy az LMP a hibás a választási vereségért.

Demeter Márta lehet társelnök

A Szél Bernadett lemondásával megüresedő női társelnöki pozíció kapcsán elárulta, hogy a napokban fog elindulni a jelöltállítás. Demeter Mártát „nagyon tehetséges és szorgalmas politikusnak" tartja, aki alkalmas lehet a poszt betöltésére. Arra a kérdésre, hogy jó üzenet lenne-e az LMP választóinak, ha egy szocialista múltú politikust választanának meg a párt vezetőjének, azt válaszolta, nem azt kell nézni, hogy ki honnan jön, hanem azt, hogy jelenleg hol van és hová tart. Szerinte Demeter nem tartozik a múlt emberei közé, mert „még időben váltott.