Újra elítélték a Móricz Zsigmond körtéri lövöldözőt

Kommandósok kísérték be a bíróságra a kezén és lábán is megbilincselt S. Ábelt. A férfi joghallgatóként korábban azzal fenyegetőzött, hogy megöli a diáktársait, valamint egy Móricz Zsigmond körtéri gyorsétteremben többször is belelőtt a plafonba. Most csalásért kellett a bíróság elé állnia – írja a Blikk.