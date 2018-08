Gömbvillám csapott egy bátaszéki szénatárolóba- több milliós a kár

Negyedóra alatt leégett az a bátaszéki szénatároló, amely vasárnap éjjel gyulladt ki. Egy gömbvillám csapott egy épületbe, a lángok pedig átterjedtek egy tárolóra és a mellette kecskeolra is. Százkilencvenhat kecske pusztult el. A tulajdonos, Feth Bettina azt mondja, évekig gyűjtötte a pénzt arra, hogy állatokat tarthasson. A kár több millió.

Vasárnap hajnalban a kecskeakollal szemben lakó szomszédja telefonált Feth Bettinának, hogy kigyulladt az épület. A nő perceken belül odaért, ahogy a nyolc tűzoltó autó, valamint a tűzvizsgáló is - írja a Teol.hu.

A tűzvizsgáló megállapította, hogy gömbvillám csapott bele az épületbe, és hogy az alumínium borítású tető közepét érte. A villámcsapás akkora feszültséget generált, hogy meggörbültek az épületben lévő vasetetők is.

A körülbelül nyolc méteres lángok mindent elpusztítottak: százkilencvenhat égett halálra, köztük több gida is. De a takarmány, az éves szénamennyiség, a villanypásztor, az adapterek és minden eszköz szénné égett, ami az épületben volt.

Nyolc éve vagyok főállású őstermelő. Édesapám mindig tartott állatokat, birkái, szarvasmarhái most is vannak. Ebben nőttem fel. Nekem a kecsketartás a hobbim és egyúttal a megélhetésem is volt. Szerettem az állataimat"

– mondta el a fiatal gazdálkodó, Feth Bettina, aki helyszínen volt a gömbvillám becsapásakor.

A nő elsősorban kézműves tejtermékeket készített, ahogy szappant is.

" Nincsenek rá szavak, hogy mit érzek. A kár több milliós, de úgy tűnik, senki nem fizet majd, hiszen gömbvillámra nincs biztosítás. A kár eszmei értéke is hatalmas, hiszen komoly genetikai állomány volt az enyém, ami mögött nagyon sok munka, sok év tapasztalata van. Két napja nem aludtam, csak azon jár az eszem, mit szenvedhettek az állataim. Jelenleg fogalmam nincs, hogyan tovább" – tette hozzá Feth Bettina.

Mivel gömbvillám-csapás viszonylag ritkán történik, egyelőre azt is vizsgálják, hogy például az ENAR (haszonállat nyilvántartási) rendszerből ilyen esetben hogyan lehet kivonni az elégett állatokat, és azt is, hogy mi lesz az állattartási támogatással. Ráadásul a gazdának kell elszállíttatnia az elégett állatokból megmaradt tetemeket.