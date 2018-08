Az európai politika eddig arra biztatta az illegális bevándorlást fontolgatókat, hogy nyugodtan fizessenek, szálljanak fel a „lélekvesztőkre” Észak-Afrika partjainál, mert Európában letelepedhetnek. Világossá kell tenni, hogy ez nincs így – mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági-és külügyminiszter szerint Brüsszelben változásra van szükség.

Brüsszelben változásra van szükség – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az Andrea Nahles német szociáldemokrata vezetővel megjelent vasárnapi interjú kapcsán azt mondta: a német szociáldemokrata vezetők is felelősek azért, hogy Európa ilyen „kiszolgáltatott” helyzetbe került, és még mindig az illegális bevándorlással küzd. Hozzátette: abban viszont egyetért Andrea Nahlesszel, hogy a jövő évi európai parlamenti választásnak nagy tétje lesz, mert az emberek meg tudják majd erősíteni az Európai Uniót és az azt alkotó országokat.

Azok az elképzelések, amelyek a tagállamok gyengítését célozzák, zsákutcák – szögezte le a miniszter.

Véget kell vetni a migránsok meghívásának

Magyarország déli határánál bebizonyította, hogy szárazföldön meg lehet állítani az illegális bevándorlási hullámot. Emellett Olaszország és Ausztrália bebizonyította, hogy a tengeren is megállítható a migráció. Ausztrália nullára csökkentette a partjait elérő illegális bevándorlók számát – közölte. A miniszter kiemelte: most a Földközi-tengeren is meg kell állítani az illegális bevándorlási hullámot.

Szijjártó Péter múlt heti olasz kollégájával, Enzo Moavero Milanesivel folytatott tanácskozása kapcsán azt mondta: a magyar és az olasz kormány egyetért abban, hogy az Európai Unióban véget kell vetni az illegális bevándorlókat meghívó politikának. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy ha Olaszország igényli, akkor Magyarország műszaki tudásával, tapasztalatával kész segíteni a genovai hídomlás utáni felújítási, helyreállítási munkákban.