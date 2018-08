Őrizetbe vették a rendőrök azt a 22 éves férfit, aki többször is lopott egy halmajugrai házból, augusztus 20. és augusztus 25. között.

A férfi befeszítette az ajtókat, betörte az ablakokat, így jutott be a házba. De előfordult az is, hogy a tetőn át mászott be- írja a police.hu.

Ékszereket, bicikliket, szerszámokat, telefonokat, és ételt lopott.

A férfit elfogták és kihallgatták a rendőrök. Mindent beismert a 22 éves betörő, akit tegnap őrizetbe is vettek.