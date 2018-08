Tovább öli egymást a Jobbik és Toroczkai pártja

Éles szóváltás zajlott le Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese, és Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke között a közösségi oldalon. Mindketten a másikat hibáztatják a brutális választási vereségért. Pár hónappal a jobbikos pártszakadás után is egymással vannak elfoglalva a felek.

A Jobbik számára nagy vérveszteséggel járó pártszakadást követően sem csillapodnak a kedélyek az egykor radikális párt politikusai és a „szakadárok" között. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese, frakcióvezetője tegnap egy terjengős írással jelentkezett közösségi oldalán, amelyben még mindig az ellenzék választási vereségének körülményein elmélkedett. Meglátása szerint az önkritika egy ideig hasznos, azonban amit szerinte most az ellenzéki térfélen egyesek „művelnek, az nem önvizsgálat, hanem öncélú köldöknézés és a felelősség elkenése, valamint rombolás". Valamiért Tamás Gáspár Miklós filozófus és Raskó György volt MDF-es politikus akadt be neki, akik szerinte "nem építő jelleggel" bírálják az ellenzéket. Később aztán rátért a pártokra is, akik szerinte Vona és társasága helyett felelősek a vereségért.

Gyöngyösi meglepő módon az MSZP és a DK mellett ide sorolta a „Toroczkai-Novák párost".

Mindez erősen sántít, mert a két említett politikus júliusig a Jobbikban politizált, és a párt szekerét tolta. Az meg kifejezetten jelzésértékű, hogy Gyöngyösi egy levegővétellel védelmébe vette az LMP-t és a Momentumot: „Raskó, aki tavasszal még javaslatokat tett, most úgy rúg bele a Jobbikba, az LMP-be és az eddig általa is támogatott Momentumba, mintha mi sem történt volna." Ezzel minden bizonnyal a magukat XXI. századiként címkéző pártok együttműködését akarta reklámozni. Ezt támasztja alá, hogy később kitért arra, hogy a Jobbik feladata jelenleg az, hogy konfliktusok helyett szövetséget keressen, fenyegetések helyett nyugalmat adjon, a folyton változó világban kiszámíthatóságot nyújtson.

Novák Előd: Az ellenzék régi pártjai felelősek a választási kudarcért

Nem hagyta szó nélkül Gyöngyösi sorait a Jobbikból kivált politikusok által megalapított Mi Hazánk Mozgalom. Novák Előd, a párt alelnöke Facebookon reagált a jobbikos politikus kemény üzenetére:

az ellenzékváltó hangulat miatt Gyöngyösi Márton már megint nem bírt uralkodni magán, szerinte egyenesen "a Novák-Toroczkai páros Mi Hazánkja" felelős a Fidesz hatalmon maradásáért.

Meglátása szerint a Fidesznek leginkább az a kedvező politikai helyzet, ha „a jelenlegi, impotens ellenzéki pártok" állnak vele szemben. A politikus úgy látja, hogy pártja azért lehet valódi riválisa a kormánypártoknak, mert ők a jobboldali szavazókhoz is kívánnak szólni, míg a Jobbik a baloldali választókon marakodik az ellenzék többi pártjával. "Ők az igazi felelősei a mostani kétharmadnak is" – fejezte be Novák írását, aki bejegyzésével új fejezetet nyitott a Jobbik és Toroczkai László pártja közötti üzengetésben.