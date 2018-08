Karácsony Gergely összevissza beszél arról, hogy mi akar lenni

"Nem időszerű a kérdés" - nyilatkozta most egy lapinterjúban Zugló polgármestere annak kapcsán, hogy Brüsszelbe tart. Ezzel továbbra sem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ő vezeti majd ismét az MSZP-Párbeszéd pártszövetséget, ezúttal a májusi EP-választáson.

Tegnap megírtuk, hogy Karácsony Gergely azt nyilatkozta a Hír TV-nek, hogy vállalná egy baloldali pártszövetség európai parlamenti listájának vezetését. Hozzátette, hogy erről egyelőre egyik baloldali párttal sem egyeztettek, és a téma legkorábban ősszel kerülhet napirendre. Hozzátette, ha őt kérnék fel listavezetőnek, akkor a kampányban a szociális kérdések képeznék az egyik fő témát.

Miután az országos sajtóban megjelent a hír, már kétségbeesetten tagadta, hogy a baloldali pártszövetség EP-listáját vezetné. „Nem mondtam, hogy vállalnám bármilyen ellenzéki pártszövetség EP-listájának vezetését" – nyilatkozta a balliberális portálnak a Párbeszéd társelnöke. Kiemelte, hogy a Hír TV-nek azt mondta, nem időszerű a kérdésfelvetés.

Karácsony a szocialistákkal közösen indulna a májusi EP-választáson

A történtek után a Népszava megkereste a politikust, aki a tegnap este megjelenő cikk szerint a következőket mondta a balliberális lapnak: Értéknek tartom az MSZP-Párbeszéd szövetségét, ezért a közös indulást támogatom az európai parlamenti választáson." Hozzátette, nincs még döntés arról, hogy milyen formában indul a két párt a voksoláson. Karácsony nyilatkozata arra enged következtetni, hogy részükről komoly politikai szándék van arra, hogy egy baloldali pártszövetség induljon az EP-választáson. Ahogy a másik oldalról is: Tóth Bertalan, az MSZP elnöke korábban úgy fogalmazott a Népszavának, hogy „hiszem, hogy az EP- és az önkormányzati választásoknak is együtt vágunk neki a Párbeszéddel". Ezt támaszthatja alá, hogy a Pesti Srácok birtokába került egy Tóth által az Országos Választmány tagjainak körbeküldött levél, amelyben többek között arról írt, hogy a szocialista pártvezetés közös listán akar indulni a Párbeszéddel, a listavezetői helyet pedig odaadnák Karácsony Gergelynek.

Tóth persze azonnal letagadta a levél létét, a Zoom.hu-nak „nettó hazugságként, zavarkeltésként" jellemezte a levelet. Az MSZP-s belső állapotokra jellemző, hogy egyes - persze meg nem nevezett - szocialista politikusok azt mondták, hogy a levelet az MSZP-n belül "hamisították". Ha ez valóban így van, akkor az azt jelzi, hogy a szoros tisztújító kongresszus után továbbra is komoly konfliktusok húzódnak meg a szocialista párton belül. Visszatérve a kialakult helyzetre:

mind a szocialisták, mind a párbeszédesek részéről megfogalmazódott a közös indulás igénye a jövő májusi európai parlamenti választáson, azaz kialakulóban van egy baloldali pártszövetség, amiről Karácsony beszélt a Hír TV-nek.

ennek a listának az élére azonban kell egy listavezető. Karácsony tűnik a leglogikusabb választásnak. Nem azért, mert olyan sikeres lenne, hanem azért, mert az MSZP-ben egyszerűen nincs egyetlen politikus sem, akit legalább ők maguk alkalmasnak tartanának.

Ami azonban a legfontosabb: sem Karácsony, sem a szocialisták nem cáfolták, nem zárták ki, hogy Zugló polgármestere lesz a pártszövetség vezetője májusban.

A Népszava szerint rövid időn belül közelebb kerülhetünk a megoldáshoz, hiszen információik szerint a Párbeszéd elnöksége már a héten napirendre tűzi a kérdést. Ami elég érdekes fejlemény lenne azok után, hogy Karácsony szerint a kérdés nem időszerű.

Karácsony Gergely bármi lenne

Csakhogy a Párbeszéd politikusa az ATV-nek is nyilatkozott tegnap, a balliberális csatorna Egyenes beszéd című műsorának volt a vendége. A műsorban kijelentette, a Hír TV-nek nyilatkozva nem „jelentkezett be" az MSZP-Párbeszéd EP-listavezetőjének. Ennek kapcsán váratlanul azt mondta, azért nem készül Brüsszelbe, mert gyűlöl repülni. Elmondása szerint 2019 után is zuglói polgármester szeretne lenni, azonban később hozzátette, hogy adott esetben a főpolgármesterséget szívesen "csinálná".

Ez pedig azt jelenti, Karácsony

nem zárta ki teljesen annak lehetőségét, hogy egy baloldali pártszövetség listavezetője legyen a májusi EP-választáson;

nem zárta ki, hogy elindul a főpolgármesterségért; és

nem zárta ki, hogy Zugló polgármestereként folytatja politikai pályafutását.

Valamelyik hátha bejön alapon. Mindenesetre azt még elmondta az adás során, hogy sokat gondolkozott és olvasott a nyáron, szerinte ez ráfér az ellenzéki politikusokra, jelentsen ez bármit is.