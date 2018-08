Orbán Viktor politikáját támogató vezércikket közölt mai számában a világ egyik legtekintélyesebb napilapja, a francia Le Figaro, az Orbán-Salvini találkozóhoz időzítve. A szerző figyelmeztette Macront: ma már Európa központi gondolata az, amit Orbán Viktor és Matteo Salvini képvisel.

Macron francia elnök tegnap nagy évadnyitó beszédet tartott a francia nagykövetek előtt. Arról beszélt, hogy Franciaországnak vezető országnak kell lennie Európában, és szembe kell helyezkednie azokkal, akik kételkednek a jelenlegi Európai Unióban.

A Le Figaro hosszú tudósítást közölt, amiben azt írta: Macron nem takarékoskodott a bírálatokkal Orbán Viktort és Matteo Salvinit illetően. Azt nem tartották fontosnak idézni, miket mondott pontosan a francia elnök. A Le Figaro már többször is egyértelművé tette, hogy nem tartja alkalmasnak Macront arra, hogy Európa vezető politikusa legyen.

Egyetlen dolgot idéztek, azt a nevetséges mondatot, hogy Olaszországban nem migrációs válság van, hanem kormányválság.

Macronnak olvasnia kellene Tocqueville-t – írta a Le Figaro vezércikkében Arnaud de la Grange. A demokráciában minden új generáció új népességet hoz – idézte a nagy francia gondolkodót a szerző, arra utalva, hogy Európa jelenlegi lakosságának elsöprő többsége már nem élte meg azokat az eszméket, mint a harminc évvel ezelőtti generációk (vagyis lényegében ugyanazt mondja, mint Orbán Viktor Tusványoson: a '68-asok után most a '90-esek jönnek).

Orbán Viktor és Matteo Salvini nem marginális szereplő Európában, írja a Le Figaro, hanem Európa központi gondolatait képviselik.

Nem véletlenül hivatkozik egyébként Tocqueville-re a világ egyik legbefolyásosabb napilapja. A francia konzervatív ellenzék, Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnök pártjának, a Republikánusoknak jelenlegi elnöke, az egyik legtehetségesebb francia politikus, Laurent Wauquiez idénynyitó beszédében szintén Tocqueville-t idézve bírálta Macron gazdasági és migrációs politikáját.

Azért is nevetséges egyébként, hogy Macron olasz kormányválságról beszélt, mert éppen Franciaországban van kormányválság. Ma ugyanis lemondott a kormány harmadik embere, Nicolas Hulot, környezetvédelmi és szolidaritásügyi miniszter. Ráadásul mindezt rendkívül megalázó módon tette: lemondását egy rádióműsorban jelentette be, sajtóhírek szerint nem is szólt róla előtte az elnöknek. A lemondás valódi okait csak találgatják Franciaországban (Hulot egyébként maga is botrányos miniszter volt: miközben ugyanis rendre a környezetvédelemről papolt, kiderült róla, hogy csak durván környezetszennyező járműveket használ: kilenc benzines autója és nagy hajója is van).