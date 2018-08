Németh Szilárd: Szanyi már többször is összevissza beszélt

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt az el nem feledhető hősökről, emlékük ápolásáról, de szóba került még a miniszterelnök olaszországi látogatása és természetesen a birkózás is.

Az államtitkár elmondta, hazánknak kilenc országgal van megállapodása a másik ország területén elesett katonák emlékének ápolásáról, a kormány előtt van néhány újabb tervezet is más országokkal. Véleménye szerint ezek nagyon fontos jogi aktusok, amelyek tisztázzák, az országok területén az I. és a II. világháborúban elesett katonák végső nyughelyét miként tisztelik meg, hogyan is lehet ott emlékhelyet kialakítani, ahogy az is, hogyan lehet a kegyeletet leróni a hazájukért harcoló katonák esetében.

Németh Szilárd a Fidesz alelnökeként értékelte az egyik vezető szocialista politikus nyilatkozatát, amelyben az auschwitzi kerítéshez hasonlította a déli határnál lévő kerítést. Véleménye szerint Szanyi Tibor már többször is összevissza beszélt, így volt ez most is. Hozzátette, az jól látszik, hogy az ellenzék keresi a lehetőségeket arra, hogy mit is csináljanak a rövidesen kezdődő őszi szezonban, eddig magukkal voltak elfoglalva.

Orbán Viktor Olaszországba érkezik tárgyalásokra, ahol a belpolitikai életet fel is kavarta a keddi találkozó. Németh Szilárd szerint a bejelentett tiltakozások, tüntetések azok nem a magyar miniszterelnök személyének szólnak, egész egyszerűen az olasz belpolitikai helyzetet mutatja be. Ott most egészen abszurd helyzetek állnak elő, mondta el a politikus, elmondva azt a példát, hogy az olasz partiőrség Málta mellett kiment 170 migránst, de ez a hajó nem köthet ki Olaszországban a belügyminiszter utasítása alapján.

Ám a közlekedési miniszter, aki a kormánykoalíció másik pártjának a tagja mégis ad kikötési engedélyt, persze a belügyminiszter konzekvensen ragaszkodik az álláspontjához, hiszen ő és pártja ezért került hatalomra. A Fidesz alelnöke ebben az esetben is Salvini belügyminiszter álláspontját osztja, az egészben az is baj, hogy közben az olasz miniszterelnök hallgat. A képviselő szerint az olasz probléma is abból ered, hogy el kell dönteni, a bevándorlás mellett vagy ellen vannak. A kettő között nincs közös út,ezért most ott csak balhé van.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.