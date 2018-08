Szombaton újra elstartol az "utcalimpia"

Szeptember elsején Budapesten a sportolásé lesz a főszerep, hiszen kezdetét veszi a harmadik Budapest Urban Games. A városi sportolást népszerűsítő esemény idén is különleges lehetőségekkel várja az érdeklődőket.

„A 2019-es év számunkra sportszempontból kiemelten fontos esemény, hiszen Budapest lesz Európa Sportfővárosa és emellett természetesen jövőre is tervezzük a Budapest Urban Gamest megrendezését. A két nagyszabású eseményt összefűzi, hogy Budapesten fantasztikus sportolni, és minden lehetőség adott is hozzá. – mondta el az esemény kapcsán Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes.

„Az elmúlt évek infrastrukturális fejlődése, mint a Városligeti Műjégpálya felújítása, vagy a Margitsziget megújulása, ezt az üzenetet hivatott alátámasztani. Nem kell ahhoz élsportolónak lenni, hogy rendszeresen mozogjunk, és ezáltal jobb minőségű, hosszabb és boldogabb életet éljünk."

A Budapest Urban Games (BUG) idén három helyszínen, ötféle lehetőséggel várja az érdeklődőket:

A Klauzál téren mutatkozik be egy igazán városias sportág, a streetball, amely a kosárlabda „underground" változata. Ugyancsak a tér ad otthont egy másik csapatsport, a grundfoci számára. A futás kedvelői gyönyörű környezetben, a Citadellánál öt és tíz kilométeres távon versenyeznek majd, valamint újdonságként az érdeklődők próbára tehetik magukat laser runban is, amely a futás és a lövés kombinációjából áll. Átúszni a Dunát a város közepén egy igazán különleges kaland, tavaly sokan éltek is ezzel az egyedülálló lehetőséggel. A BUG szervezői a nagy érdeklődésre való tekintettel idén is - még nagyobb résztvevői létszámmal - meghirdetik a programot, a Szabadság híd pesti hídfője és a Műegyetem rakpart közti távval.

A BUG szeretne minél többet adni a budapestieknek, így az egyik kiemelt helyszínen, a hetedik kerületi Klauzál téren sportolók és önkéntesek újítják fel a sportpályákat, amelyek új festést és hálókat kapnak. A versenyen ismert emberek is feltűnnek majd, többek között találkozhatunk Kiss Gergely vízilabdázóval, Koltay Anna műsorvezetővel és Trokán Nóra színésznővel is.



„Leginkább a huszonéves korosztály vesz részt a városi sportok fesztiváljának is nevezett versenyeken, de a sportágak kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy

mindenki, aki szeretne, részt tud venni. Az esemény ezért is ingyenes a kezdetek óta" – mutatott rá Szalay-Bobrovniczky Alexandra.

Remélem, hogy azokhoz is szólunk, akik ezen az eseményen nem indulnak, de már kacérkodnak a sportolás gondolatával,és jövőre velük is mint versenyzőkkel találkozhatunk. Mindenkit arra buzdítunk, hogy ne csak egy napon sportoljon, hanem egész évben, folyamatosan."

Arra a kérdésre, hogy idén melyik sportágat ajánlaná, a főpolgármester-helyettes elárulta, hogy a laser runt emelné ki. Ez a sport számomra azért különlegesen kedves, mert úgy képes megszólítani a fiatalokat, ahogy más sportág nem, az öttusa nagy hagyományú versenyszámát, a lövészetet ülteti új, modern köntösbe"

"Bízom benne, hogy a Magyar Öttusa Szövetség jóvoltából egy játékos élményen keresztül sokakat terelhetünk a sportolás irányába."