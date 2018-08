Nagy sikerrel zárult a nyári Tranzit-konferencia

Óriási érdeklődés mellett zajlott a Tranzit nyári konferenciája Tihanyban. A rendezvény fő témája Magyarország 2030 volt. Bemutatták a megújult Kommentár folyóiratot is.

Több száz fiatal részvételével tartotta meg nyári többnapos rendezvényét a Tranzit fesztivál Tihanyban. A közel tíz éve tartó rendezvénysorozat történetében az országhatárokon belülről és kívülről érkezők a Balaton partján szabadon cserélhettek eszmét a mögöttünk hagyott politikai eseményekről, valamint az ország ellőtt álló kihívásokról. A mostani rendezvény mottója „Magyarország 2030" volt, így az előadók ennek szellemében fejtették ki a véleményüket, hogy milyen országot képzelnek el a következő évtized végére.

A mostani Tranzit fesztivál abból a szempontból mindenképpen rendhagyó volt, hogy soha ennyi gyermekes család nem jelent meg a tihanyi apátság tövében. Csak az előregisztráció során közel ezren jelezték, hogy ott szeretnének lenni a Kommentár alapítvány szervezésében zajló rendezvényen. És, ha már Kommentár, a mostani Tranzit biztosított lehetőséget arra, hogy a megújult lap bemutatkozhatott a nagyközönség előtt.

A megújult Kommentár főszerkesztője Békés Márton lett, aki szerint a magazin visszatér az eredeti, konzervatív irányvonalához, konzervatívabb lesz, mint valaha. Az új főszerkesztő a bemutatkozáson elmondta, hogy a konzervatív értékek mellett elkötelezett, de a kérdéseket vitára bocsájtó folyóiratot csinálna a Kommentárból. Békés Márton hangsúlyozta, terveik szerint a Kommentár teret ad a baloldali gondolkodók írásainak, gondolatainak is, a vélemények ütköztetésének igényével. Arról nincs szó, hogy bárkit kitiltanának, mert vitatkozó, a konzervatív oldal gondolkodását is kihívás elé állító véleményekre szükség van.

A megújuló Kommentár mellett az érdeklődök meghallgathatták Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter, Horn Gábor, Arató Gergely és Mráz Ágoston Sámuel vitáját arról, hogy az egyénre, vagy pedig a közösség erejére kell-e építeni a következő évek Magyarországát. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a technika fejlődésével járó kihívásokról vitázott Harangozó Tamással, Oszkó Péter, volt pénzügyminiszterrel és Lánczi Tamással, a Figyelő főszerkesztőjével. A konferencián emellett Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke a Ferencváros és a magyar labdarúgás előtt álló kihívásokról beszélt.

Természetesen a nyári konferencián az Európai Unió előtt álló legfőbb kihívások is szóba kerültek, így a továbbra is éles vitákat generáló migrációs válság, a jövő évi európai parlamenti választás és az uniós költségvetési tervezet. A politikai témák mellett nagy hangsúlyt kapott a beszélgetések során a hazai turizmus fejlesztési lehetőségei, és a budai Várnegyed felújítása is. Az érdeklődök emellett hallhattak a hazai cigányság felzárkózási esélyeiről is.

Összességében szinte biztos, azok akik elmentek a Tranzit nyári konferenciájára, azok egyáltalán nem bánták meg, hogy a nyár utolsó hétvégéjét a neves bencés apátság lábánál töltötték.