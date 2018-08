Mélypont a LMP-ben: senki nem akar női társelnök lenni

Felmerült az LMP-ben, hogy a jövőben elnöki és ne társelnöki rendszer legyen, mivel nem tolonganak a jelentkezők a párt nemrég lemondott korábbi társelnökének posztjáért –írja a Magyar Hírlap.

Nehéz örökséget vesz át az, aki az LMP női társelnöki posztjára jelentkezik egy pártbéli forrás szerint, aki azt is hozzátette, hogy nem tolonganak a jelentkezők. A pártnak viszont legkésőbb október közepéig új vezetőt kell választania, ami az őszi kongresszuson meg is fog történni –tette hozzá Kanász –Nagy Máté. A párt szóvivője hozzátette

az LMP-ben két koncepció létezik, az egyik a társelnöki pozíció megtartása, a másik az elnöki rendszer bevezetése.

Kanász –Nagy szerint meg kell vizsgálniuk a társelnöki rendszer tapasztalatait, de elmondása szerint érdemes megnézni az elnöki rendszer adta lehetőségeket, bár ezt egyelőre nem tervezik. Kérdés viszont az, hogy mi lesz akkor, ha nem jelentkezik senki a társelnöki pozícióra.

A sokak szerint az MSZP-ből átigazolt Demeter Márta lehetne az esélyes a posztra, de egyelőre nem reagált a felvetésre.

Az LMP-ből sokan nem tartják egyébként szerencsésnek a társelnöki struktúrát, ez ugyanis lehetőséget ad a felelősség ide-oda tologatásához, ami a párt működésének hatékonyságát is nehezíti. Ehhez a táborhoz tartozik például Ungár Péter. A struktúra megváltoztatása azonban nem olyan egyszerű, mivel háromnegyedes többségre van szükség hozzá, ami nincs meg.

A társelnökök jogkörének szélesítésére már Szél Bernadett is felhívta korábban a figyelmet, amikor Sallai R. Benedekkel, a párt korábbi titkárával konfliktusba keveredett és a titkár megakadályozta az elnökségi ülés összehívását. A társelnöki rendszer ellen az is szól, hogy az inkább kommunikációs szerep, mint sem irányítói.

A jelenlegi társelnök, Keresztes László Lóránt szerint is nonszensz, hogy a titkárnak több jogosultsága van, mint a társelnököknek, ennek ellenére ő a társelnöki rendszer híve és szívesen dolgozott volna tovább Szél Bernadettel. Információk szerint a lemondott társelnöknek továbbra is nagy a pártban a támogatottsága és van akkora befolyásoltsága, hogy a háttérből is meghatározó szerepet töltsön be.