Ön kapott ilyen ételt a menzán gyerekkorában? Ugye, hogy nem?

Egészséges, gyors és otthon is bármikor megfőzhető – húsz perc alatt kész. A gyerekek is ezt kapják az iskolai menzán. Végh Tamás, a Hungast gasztronómiai igazgatója most az Origo kamerája előtt főzte meg a csirkegyrost – közben azt magyarázta, hogy milyen fűszerekkel ízesítsük az étlet. Többször láttuk már Végh Tamást főzni. Ahogyan ő főz, az nem egyszerű főzés. Az művészet. Pillanatok alatt mennyei fogásokat varázsol az asztalra.