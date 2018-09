Hat év négy ember haláláért: minden a Rezesova-ügyről

Kilenc év helyett hat év - ennyit kellett börtönben töltenie a szlovák milliomos nőnek, Eva Rezesovának, aki néhány napja hagyhatta el a börtönt. Utánajártunk, hogy mi lesz vele ezután, ahogy több érdekességet is összeszedtünk. Például azt, hogy gyakorlatilag ugyanolyan luxusterepjáróval mentek érte a börtönbe, mint amilyennel azt a balesetet okozta, amelyben négy ember halt meg.

Kék pólóban, farmernadrágban hagyta el a Nagy Ignác utcai börtönt (az erről készült videónkat itt, a galériát itt nézheti meg), aki hat éve, 2012-ben okozott balesetet.

Egyetlen kérdésünkre sem válaszolt, pedig sok mindent szerettünk volna megtudni. Például azt, hogy

elmegy-e az áldozatok hozzátartozóihoz,

vezet-e még, ha majd egyszer visszakapja a jogosítványát,

mihez kezd most.

Semmire sem válaszolt. Ennek ellenére sok minden kiderült azóta.

Válaszok szavak nélkül

Kezdjük a legfontosabbal:

nem tudunk arról, hogy Eva Rezesova felkereste volna a balesetben meghalt emberek gyerekeit, hozzátartozóit.

A tragédiában a szüleit elveszítő egyik férfi korábban a Blikknek elmondta: folyamatosan követték a híreket, így tudták, hogy Rezesovát kiengedték.

Ezzel együtt nem a mi családunk dolga azzal foglalkozni, hogy mi van most ezzel a nővel. Sajnos, ami megtörtént, azon már nem tudunk változtatni: együtt kell élnünk a fájdalommal – mondta.

Vezetni viszont úgy tűnik, vezethet. A Magyar Idők Gyugyi Csillától, a Pest Megyei Főügyészség szóvivőjétől ugyanis úgy értesült, hogy a vezetéstől csak Magyarországon tiltották el, Szlovákiában visszakaphatja jogosítványát.

És ha már itt tartunk. Rezesova egy nagyon hasonló, vagy pont ugyanolyan luxusterepjáróval hajtott neki annak az autónak, amelyben négy ember ült, és akik közül senki sem élte túl a balesetet, mint amilyennel érte mentek a börtönbe.

Rezesova úgy tudjuk, szabadulása után szlovákiai otthonába, egy luxusvillába ment. Azt azonban, hogy ott mit csinált, nem lehet tudni.

Azt viszont megtudtuk, hogy mi az, ami kötelező lesz neki a következő időszakban: kötelező tartania a kapcsolatot egy pártfogó felügyelővel. Erre azért van szükség, mert Rezesova feltételesen szabadult, a kiszabott ítéletnél három évvel korábban. Ez pedig azt is jelenti, ha bármit elkövet a következő időszakban, akkor nemcsak az adott ügyért kapott ítéletét kell letöltenie, hanem azt az időt is, amelyet most elengedtek neki, azért, mert a börtönben jól viselkedett.

A pártfogóhoz azonban Magyarországra sem kell utaznia, hogy találkozzon vele, hazájában, Szlovákiában rendelnek majd ki neki egyet.

Az utolsó órákat egyébként már egy úgynevezett szabaduló szobában töltötte.

Egy olyan zárkában, amelyben – ahogy a büntetés-végrehajtás fogalmaz - fel tud készülni a szabadulására. Ennek a helyiségnek a berendezése otthonosabb, mint a zárkák berendezése. Tévé és heverő is van benne, hogy az adott rab jobban tudjon pihenni.

A Rezesova-ügy

Eva Rezesova hat éve került börtönbe azután, hogy az M3-mas autópályán a megengedettnél jóval gyorsabban, legalább 165-tel hajtott neki luxusautójával hátulról egy másik autónak, egy Fiat Puntónak, amely az ütközés után kigyulladt.

A Fiatban négyen utaztak: egy testvérpár és a férjeik.

Esélyük sem volt a túlélésre, hárman azonnal meghaltak, a negyedik emberrel, egy idős nővel még elindultak a kórház felé a mentősök, de már nem lehetett megmenteni az életét.

A nő állítólag ezt mondta a mentőautóban:

miért nem haltam meg a többiekkel?"

Neki is, ahogy a néhány perccel korábban meghalt testvérének, férjének és a sógorának is szörnyű fájdalmai lehettek az égési sérülések miatt.

A bíróság az indoklásában egyértelműen kimondta: az áldozatok teljesen vétlenek voltak a balesetben. Ennek volt a legnagyobb szerepe abban, hogy súlyosabb ítélet született másodfokon, mint első fokon.

Jogerősen ugyanis kilenc évre ítélték, ennek kétharmadának letöltése után szabadulhatott ezen a héten.