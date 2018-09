Ilyen, amikor egy jakuzziból gyönyörködhetünk a Kékesben - videó

Magyarország legmagasabb hegyében, a Kékesben gyönyörködhetett szállodai szobájának jakuzzijából Szebeni István, mindezt mesés környezetben, Magyarország első hegyvidéki életmód szállodájában, Mátraházán. Az ott eltöltött rövid idő alatt még egy rendhagyó konferenciát is tartott az Echo Tv műsorvezetője.

A műsorvezető magyar wellness szállodákat tesztel, élményeiről pedig videóban számol be. Ez alkalommal Mátraházára, Magyarország első hegyvidéki életmód szállodájába látogatott el.

Az esti órákban érkeztem alig egyórányi autózás után a Budapesttől kőhajításnyira fekvő szállodába.Pompázatos kilátás nyílik a szobámból a Kékestetőre, amelyet a hatalmas teraszon ücsörögvebámulhatok. De saját jakuzziban pihenve is megtehetjük mindezt - mesélte Szebeni István érkezését a hotelbe.

A műsorvezető mindehez hozzátette; most először látott kétszemélyes zuhanyzót szállodai szobában.

A kilátás fantasztikus, viszont Szebeni Istvánnak ezúttal nem volt szerencséje, ugyanis az ott eltöltött néhány nap alatt csapott le a nyár egyik legnagyobb vihara hazánkban, így csak rövid ideig gyönyörködhetett a panorámában.

Mivel a szálloda 2017-ben elnyerte az év konferencia szállodája díjat, a műsorvezető úgy döntött, rögtönöz egy kisebb előadást, melyre a közönség hangos tapssal reagált - persze mindezt a humor jegyében tette.

Szebeni István szeret a szállodatesztek alkalmával mindent kipróbálni, így tett most is. Felfedezte a hotel wellness részlegét, részt vett egy különleges masszázson is, de a bowlingot sem hagyta ki.

Hogy mi minden történt még Szebeni Istvánnal, az kiderül az alábbi videóból.

Szebeni István élményeit YouTube-csatornáján megjelenő vlogjában és Facebook oldalán lehet követni.