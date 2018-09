Hétfőtől jelentős változások lesznek a közlekedésben

Szeptember 3-ával újra életbe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend, egyes járatok sűrűbben közlekednek, és több felújítás is befejeződik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlekedési társaság tájékoztatása szerint amellett, hogy a nyári szünethez képest egyes járatok gyakrabban indulnak, a BKK két forgalmas fővárosi vonalon további járatsűrítést vezet be. A 4-es metró munkanapokon reggel és délután a 2-es villamos pedig a hétköznap délutáni csúcsidőszakban, valamint este és késő este is a jelenleginél sűrűbben indul majd.

Szeptembe elsejétől újra a teljes vonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Fehérvári út / Etele út között jár az 1-es villamos, miután a Népliget és a Mester utca között is befejeződik a villamosvágányok átépítése. A nagykörúti villamosvonalakon is újra a vonal teljes szakaszán járnak majd a villamosok hétfőtől. A 4-es és 6-os villamos vonalán az Oktogon és a József utca között, több mint 3 kilométeres hosszon a korábbinál korszerűbb felépítményű villamospálya épült, amelynek köszönhetően a későbbiekben szükségessé váló karbantartási munkák az eddiginél gyorsabban, egyszerűbben lesznek elvégezhetők.

Legkésőbb szombatról vasárnapra virradóra újra használhatják majd a városközpont felé tartó autósok is a BAH-csomópont feletti felüljárót, amelyen a városhatár felé haladók számára is megszűnnek a forgalomkorlátozások. A nyáron lezajlott felújítás keretében a felüljáró új aszfaltréteget és szalagkorlátokat kapott, valamint kicserélték a dilatációs rendszert is.

Feloldják a korlátozást emellett a Szent István körúton is, amelyen vízvezeték-felújítás miatt korlátozták a forgalmat.

További változás, hogy jövő hétfőtől a 2-es metró ismét megáll a Kossuth Lajos téri megállóban, amelyet a korábbi MTESZ székház helyén létesülő új irodaház építése miatt kellett lezárni.