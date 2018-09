Dúl a jobbikos belharc: Sneider és Volner egymást üti

Közösségi oldalán szólt vissza Sneider Tamás a párt alelnökének, miután Volner terjedelmes bejegyzésben szállt bele a pártvezetésbe. Sneider továbbra is tagadja, hogy belső válság volt, és szakadás történt a Jobbikban. Az általa "tisztulási folyamatnak" nevezett eseménysorért új felelőst talált Toroczkai Lászlóék mellett: Volner Jánost. A politikus nem hagyta szó nélkül az üzenetet, közösségi oldalán mért csapást Sneiderre. Már most látszik, a nem létező első szakadást gyorsan követni fogja a második.

„Szerencsétlen mondatok voltak, nem is kapott érte dicséretet. Egyáltalán nem sodródunk, világos irányvonalat követünk. Jól látható, hogy más ellenzéki pártok a mi közelségünket keresik" – nyilatkozta Sneider Tamás Jobbik-elnök, miután Volner János a párt alelnöke keményen bírálta saját pártját a Népszavának. Aki a Jobbik működési mechanizmusát ismeri, az pontosan tudja, hogy ez nem csupán magyarázkodás volt a pártvezető részéről, hanem a nyilvánosság előtti rendreutasítás is egyben. Amilyen módon, és ahogyan az eddig a pontig a kibeszélést mellőző Volner támadást intézett a pártvezetés ellen, sejthető volt, lesz a történetnek folytatása. Ahogy lett is: a Magyar Idők írta meg, hogy a politikus meglovagolva a pártban eluralkodó rossz hangulatot, a párt októberi kongresszusán átvenné a Jobbik irányítását Sneidertől. Volner napokig nem reagált a sajtóértesülésekre, pénteken viszont megtette ezt, sok köszönet nem volt benne a pártvezetésnek. Bejegyzésében védelmébe vette a „szakadár" Toroczkai Lászlóékat, ismét nyíltan kritizálta a pártvezetést, és sejtelmesen úgy fogalmazott, nyitott kérdésként kezeli jövőjét a Jobbikban. Közel sem meglepő, hogy a párt elnöke reagált alelnökének soraira. Immáron másodszor.

Sneider Tamás szerint rózsás a Jobbik helyzete

„A sajtóban lábra kelt, hogy én a Jobbik belső válságának élem meg mai állapotunkat. Ennek alapja, hogy Volner János alelnök az egyik Facebook-posztban ráakadt egy olyan mondatra, amely a múltra vonatkozik, és ő ezt hibásan jelen időbe helyezve, beleszőtte ATV-s szereplésébe" – nevezte meg a Jobbik alelnökét írásában a pártjának erősségét stabilan bizonygató Sneider. A látványosan pozitív pártelnök úgy látja, minden a legnagyobb rendben van a Jobbikkal, hiszen pártja „sikeresen elindult azon az úton, aminek következtében messze a legerősebb ellenzéki pártként, vezető szerepben készülhet az elkövetkező választásokra." De, ami még ennél is erősebb: írásából később kiderült, a Jobbik első számú vezetője a mai napig tagadja, hogy belső válság, és pártszakadás volt a pártjában.

Ez igazából nem belső válság volt, hanem tisztulási folyamat, amelynek megtévesztett emberek is áldozatul estek.

Kicsivel később pedig a „szétszakítási kísérlet" szót használta a történtekre. Ahogy megírtuk, Sneiderrel és a pártvezetéssel szemben Volner János ugyan kifordítva, de elismerte, hogy belső háború és szakadás történt a pártban. A Jobbik első számú emberének állítása szerint a Jobbik újbeszélben „tisztulási folyamatnak" nevezett eseménysor nem dobta meg különösebben a pártot, hiszen "a megtévesztett emberek" visszataláltak a párthoz: „az új tagjelentkezőkön kívül egyre több régi bajtársunk jelzi visszatérni szándékozását."

Majd ahogy az lenni szokott, a pártelnök bűnbakokat keresett a pártot ért kellemetlen ügyek miatt.

Néhányan egyéni ambícióiktól és sértődöttségtől fűtötten, pár nappal korábbi nyilatkozataikkal szöges ellentétben léptek fel a Jobbik vezetésével szemben. Sem időt, sem lehetőséget nem adva az új vezetésnek.

– szúrt oda feltehetően a Toroczkai Lászó-féle csoportosulásnak. Majd ezen a ponton ismét beleszállt a Jobbikot és annak vezetését mostanában nyíltan kritizáló Volner Jánosba.

Régi vezetők kértek számon olyan hibákat, melynek ők ugyanúgy részesei voltak, míg a megújult elnökségnek több tagja egyáltalán nem.

Egyre többen elégedetlenek a Jobbik vezetésével

Az utóbbi napok fejleményei azt mutatják, ismét eldurvult a helyzet a Jobbikban, és akárcsak a májusi tisztújítást megelőzően, ezúttal is a nyilvánosság előtt üzengetnek egymásnak a szervezet politikusai. Hogy ez hova vezethet? Egyre valószínűbb egy újabb szakadáshoz. Korábban Szávay István, a párt képviselője kelt ki Sneider Tamás azon ötlete ellen, hogy a Jobbikot a „Juncker-féléket" magába foglaló Európai Néppártba irányítaná. Volnerral így legalább ketten vannak a párt meghatározó arcai közül, akik elégedetlenek a jelenlegi iránnyal és politikával, sajtóértesülések szerint azonban Steinmetz Ádám képviselő is a bizonytalankodók táborához tartozik.

Frissítés:

Volner János nem hagyta szó nélkül Sneider Tamás üzenetére, és közösségi oldalán reagált a pártelnök soraira:

A legutóbbi ATV-s szereplésem előtt két nappal jelent meg elnökünk, Sneider Tamás Facebook-bejegyzésében a Jobbikban lezajlott negatív folyamatokra a belső válság kifejezés, melyet magam is használtam az interjúban, hiszen frissen élt bennem.

A politikus ezzel azt sugallja, nem ő használta először a "belső válság" kifejezést, hanem felettese, Sneider Tamás. Ennek azért van jelentősége, mert a Jobbik vezetése mai napig nem ismeri el, hogy komoly problémák voltak a pártban, aminek eredményeképpen szakadás következett be. Volner vélhetően továbbfeszítette a húrt a pártvezetésnél azzal, hogy posztjában később - zárójelbe téve - úgy fogalmazott, a folyamat valójában már lezajlott.