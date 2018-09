Még a börtönből is idős embereket csaptak be

Hat embert, köztük két rabot vádolnak azzal, hogy idős embereket csaptak be. Bajba jutott hozzátartozónak adták ki magukat, így szedtek el tőlük pénzt. Összesen több millió forintot.

A vádirat szerint a két csaló egy zárkában ült Budapesten. Egyikük csalás miatt került be, meg is egyezett társával, hogy bentről is hasonló dolgokat követnek el. A csalásba bevonták élettársaikat, illetve egyikük anyját, és a másik férfi egy korábbi börtöntársát.

A zárkából intézték a telefonhívásokat. Az egyik rab általában az idős ember unokájának adta ki magát, és azt mondta, hogy bajban van, megverték, fogva tartják, és pénzre van szüksége, különben megölik. A pénzért vagy ékszerért a banda valamelyik szabadlábon lévő tagja ment.

Volt olyan is, amikor az egyik rab azt mondta a telefonban, hogy ő tartja fogva az idős ember fiát, és megöli, ha nem kap pénzt.

Összesen 35 embert hívtak fel, többen azonban rájöttek a csalásra.

Így is több millió forint kárt okoztak.