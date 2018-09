Óriási sikert aratott az 1956-os emlékév dala - videó

A Desmond Child világhírű zeneszerző által az '56-os emlékévre komponált dalra két évvel ezelőtt többen is fanyalogtak a hivatalból mindenen fanyalgók. Most a Figyelő megnézte, hogy ment a szám klipje a YouTube-on. Az eredmény magáért beszél.

Több mint 7 millióan, egészen pontosan 7 034 712-en tekintették meg máig Desmond Child amerikai zeneszerző dalát a legnépszerűbb videómegosztón, amely az '56-os magyar forradalom hatvanadik évfordulójának hivatalos zenéje volt - írta a Figyelő.hu.

Mivel ez egy fontos évforduló volt a nemzet életében, ezért a haladó médiamunkások kötelességüknek érezték, hogy valahogy belerondítsanak - írta a lap. Jött is a "halszagúzás", és az is körbejárta az objektív sajtót, hogy a világhírű zeneszerző csak egy régebbi dalát adta oda nekünk, amit nem is erre az alkalomra írt. Természetesen ez távolról sem a teljes igazság volt, de ez már senki nem érdekelt, addigra már ciki volt rajongani a számért.

Legalábbis nyilvánosan. A számok ugyanis nem hazudnak: az Egy szabad országért című szám a YouTube adatai alapján óriási népszerűségnek örvend.