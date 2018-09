Óriási sikerrel ért véget a harmadik „utcalimpia”, a BUG

A Fővárosi Önkormányzat által életre hívott ingyenes rendezvényén három helyszínen, öt sportágban, több mint kétezren mérettették meg magukat. A Budapest Urban Games sikere töretlen.

A Klauzál téren grundfoci meccseket, valamint egy igazi városi sportág, a streetball mérkőzéseit tartották, a Citadellánál öt és tíz kilométeres távon versenyeztek a futók, valamint próbára tehették magukat a laser runban is, amely a futás és a lövés kombinációjából áll. Idén is hatalmas népszerűségnek örvendett a Duna-átúszás, a versenyzők a Szabadság híd pesti hídfője és a Műegyetem rakpart között versengtek. Köztük volt Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, valamint Kovács Kokó István olimpiai- és világbajnok ökölvívó is.

„Több részre lehet bontani a kérdést, mert több közösség élményéről tudok szót ejteni." – emlékszik vissza Kis Gergely a szombati napra. „Van egyrészt a kispályás csapatsportokat kedvelők köre, másrészt Budapest egy nagyon jellegzetes futóközösséggel rendelkezik, illetve az életre szóló élményt keresők is rendre indulnak a BUG-on. Szerencsére egy kicsit mindegyikbe bele tudtam kóstolni, így nagy élmény volt látni, hogy a különböző közösségbe tartozó, más-más érdeklődésű emberek összejöttek, ugyanis a közösségépítés az egyik fő célja a rendezvénynek; minél többen mozduljanak ki a komfortzónájukból, minél többen mutassák meg magukat. Mindemellett nagyon örülök, hogy munkatársaimmal az Olimpiai Ötpróba pontszerző rendezvénysorozatot is össze tudtuk hozni a BUG-gal. Ezek mindig közelebb hozzák az embereket egymáshoz.

Egy szál fürdőnadrágban sétáltunk át a zebrán, majd mezítláb a partig, és már úsztunk is át a túloldalra. – meséli jókedvűen a világklasszis pólós.

"Az egyre inkább teret nyerő streetworkoutot idén felváltotta a laser run, amely az öttusának egy egyszerűsített változata. Adott táv lefutása után a versenyzők célba lőnek néhány alkalommal, majd ismét futás, ismét lövés, és így tovább." – mesél a változásokról Kiss Gergely.

A BUG különlegessége többek között a város szívében rendezett sportokban rejlik, ahol 130 éves épületek között mozognak együtt százak, valamint a rendezvényt olyan hívószavak teszik egyedülállóvá, mint a Duna-átúszás és a panorámás Citadella-futás. Lehet egyesületben sportolni, konditeremben edzeni, de vannak ezek a szabadtéri sportok, amelyeket 6-8 hónapon át lehet űzni évente, mint a futás, a streetworkout, streetball, vagy a grundfoci, használják ki ezeket minél többen! – bíztatja a budapestieket az olimpikon, hiszen a Budapest Urban Games célja idén is városi sportolás népszerűsítése és a helyi sportközösségek támogatása volt.

A versenyen egy különleges női csapat is indult: Koltay Anna televíziós futásban, Földházi Zsófia öttusázó laser runban, Stumpf Kata, az M2 Petőfi TV szerkesztő-műsorvezetője úszásban, Trokán Nóra színésznő streetballban, Bujdosó Bianka kommunikációs szakember pedig fociban mérettette meg magát.

Minden sportoló részesült egy-egy apró ajándékban, hogy az emlékeztesse őket a BUG-on nyújtott teljesítményükre. A kupák és érmek mellett BUG-mezt, vásárlási utalványt és különleges könyveket kaptak a résztvevők, a Dunát átúszók között pedig MOL Bubi bérleteket sorsoltak ki.

A BUG idén is bizonyította, hogy Budapest sportos város és a város büszkén viselheti az Európa Sportfővárosa 2019 címet is, melynek keretében jövőre különleges sportprogramokkal, köztük a negyedik Budapest Urban Games megrendezésével is készül a város.

A BUG eredményei az alábbi linken elérhetőek.