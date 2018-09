Dilettáns és nevetségesen alpári műsor az RTL Klubon

Botrányosan ízléstelen, alpári műsort indított a hétvégén az RTL Klub. A szórakoztatónak szánt Szenzációs négyes című műsor a közösségi oldalakon is borzalmas kritikákat kapott, gyakorlatilag az első adás után megbukott. Az adásban úgy sikerült mindent elrontani, hogy még csak nem is volt élő, bár annak hazudták.

Különböző televíziós műsorokból összelopkodott, botrányosan színvonaltalan műsort fércelt össze hétvégére az RTL Klub Szenzációs négyes címmel. A

műsor valójában az I Can Do That című televíziós licencnek a koppintása.

A licencet a TV2 vette meg, és rövidesen új, nagyszabású show-műsort indít Csak show és más semmi címmel, az RTL-nek ezért volt fontos hirtelen összefércelnie egy iszonyatosan gyenge és botrányos hamisítványt.

A műsorba

bezsúfoltak mindent, amit innen-onnan össze lehetett lopkodni,

nemcsak az I Can Do That, hanem a Sztárban Sztár, a Nagy Duett illetve még a Viasaton Sikítófrász címmel vetített Killer Karaoke különböző elemei is könnyen felismerhetők voltak.

Az adásról minden fronton azt állították, hogy élő. Ezzel vezették fel az esti Híradóban is, Istenes Bence is többször elmondta, hogy élő lesz a produkció, és eljátszották, hogy a stáb éppen az utolsó simításokat végzi a stúdióban – miközben az egészet felvételről vetítették. Az egyik kisfilmben Tóth Gabi és Nagy Alexandra is félpercenként elmondta, hogy ez élő adás (erről a kisfilmről később még lesz szó). Adás alatt (sőt, nyilván az adás napján), értelemszerűen, senki nem volt a díszletek között.

Ráadásul olyan dilettáns módon vágták össze a felvételt, hogy ezzel többször le is buktak. Igaz, a vágóknak reménytelen dolguk volt, mert mégis, hogy oldják meg azt, amikor egyértelműen látszik, hogy a produkciót több részletben vették fel?

Legalább arra azért figyelhettek volna a műsor szerkesztői vagy a rendezője, vagy bárki az RTL-székházban, hogy a szereplők a produkció után ne változzanak vissza egyik percről a másikra önmagukká, mint Oláh Gergő az érthetetlenül és iszonyatosan hamis és kínos Michael Jackson-paródia után.

Persze, a rutinos tv-nézők már az elején kiszúrhatták a hazugságot, kiírni ugyanis a képernyőre az RTL Klub nem merte, hogy az adás élő. Igaz, szóban többször is ezt hazudták, ami legalább ugyanolyan súlyos csalás. Vajon mit szól ehhez a médiahatóság?

Apropó, médiahatóság, ennél a hazugságnál voltak súlyosabb dolgok is. Az egyik kisfilmben például az Éjjel-nappal Budapest című műsor egyik szereplője kéjes és perverz örömmel váratlanul meztelenre vetkőzött két női szereplő (Tóth Gabi és Nagy Alexandra) előtt. Nagy Alexandra szappanopera-szereplő reakciója őszintén rémült és megdöbbent volt. Márpedig amennyiben ez tényleg váratlan volt és nem előre egyeztetett, amiről a szereplők szerződést írtak alá, akkor

ez egyértelműen szexuális zaklatás, vagyis konkrétan bűncselekmény.

A női jogvédő szervezeteknek már tiltakozó jegyzékeket és feljelentéseket kellene írnia a MeToo-mozgalom nevében, de valamilyen rejtélyes okból ezt egyelőre nem teszik.

A műsorral lehetnek más – nyilván a szexuális zaklatásnál kisebb súlyú – jogi problémák is. Az adást ugyanis a Hungary's Got Talent élő adásának díszletében vették fel. Ez egy licenc műsor (az RTL nyilvánvalóan azért kényszerült a megvételére, hogy elkerülje a pereskedést a jogtulajdonossal, miután a Csillag születik című műsor – fogalmazzunk finoman – fura egyezéseket mutatott a Got Talent-formátummal). Márpedig ennek a licencnek a felhasználását szigorú szerződés szabályozza, és nem nagyon ismerünk arra példát a nagyvilágból, hogy más műsort sugározzanak egy meglévő műsor díszletéből.

A Szenzációs négyesnek amúgy is minden pillanata a kapkodásról, előkészítetlenségről, dilettantizmusról árulkodott.

A jeleneteket valószínűleg nem volt idő a stáb előtt elpróbálni, legalábbis erre utal, hogy a kép rendszeresen homályos volt, az operatőrök nehezen találták meg az élességet.

Hogy ez a kapkodó rendezői utasítások miatt volt, vagy amiatt, mert a szereplők rendre máshova érkeztek, mint ahova várták őket, vagy nem tudtak elég szakképzett, gyakorlott operatőrt szerződtetni (vagy ez mind együtt), azt nehéz megállapítani.

Az biztos, hogy a

műsor nemcsak lepróbálva, de kitalálva sem volt,

a képeken rengetegszer láttunk belógó kamerákat, operatőröket. Például egész végig ült a zsűri mögött egy operatőr, fején fülhallgatóval.

Hasonló dilettantizmust sugárzott a hangkeverés: a produkciók hangját egyszer nem lehetett hallani, másszor üvöltött. Sok néző szitkozódhatott otthon a képernyő előtt, amikor a suttogást kénytelen volt felhangosítani, aztán pedig a fülébe üvöltöttek.

A legmeghökkentőbb azonban az volt, amikor

adás közben egyszerűen eltűntek a szereplők.

Szabó Simon a produkciója után lerohant a színpadról, és soha többé nem ment vissza. Keresztes Ildikó is eltűnt a műsor egy pontján, aztán Tóth Gabi is, és a nézők erre semmilyen magyarázatot nem kaptak.

A kommentelők között az lett a legnépszerűbb magyarázat, hogy

Szabó Simon annyira szégyellte a produkciót, hogy elbujdokolt,

de valószínűbb az, hogy egyszerűen a felvételek különböző időpontokban voltak, és a szereplők időrendjét nem sikerült összeegyeztetni. Így Szabó Simon a saját produkciójának értékelésén már nem lehetett ott.

Ezt ízlelgessük: a zsűri ezek szerint másik napon értékelte a produkciót, mint amikor azt előadták. Bár arra sincs bizonyíték, hogy legalább a teljes produkciót ugyanazon a napon vették fel. Még szerencse, hogy Tóth Gabi nemcsak akkor ért rá, amikor quadon hordozták körbe-körbe, hanem akkor is, amikor hevederen lógva repült.

Tóth Gabi produkcióját egyébként azzal próbálták fényezni, hogy soha senki nem énekelt még ilyen körülmények között, de ez szimpla hazugság. Először is ennek a darabnak a formátuma a Killer Karaoke volt, ami a Viasaton Sikítófrász néven ment, és ennek legalább a zsűri egyik tagjának fel kellett volna tűnni: Ganxsta Zolee ugyanis abban a műsorban is szerepelt.

A TV2 Sztárban Sztár című műsorában pedig hétről hétre szerepeltek ennél extrémebb produkcióban is előadók, hogy hirtelen csak Keresztes Ildikó Pink-előadását idézzük fel.

A Sztárban sztárban az énekesek valóban élő adásban, élő hanggal vállaltak extrém produkciót, ellentétben a felvételről sugárzott, több részletben felvett Szenzációs négyessel.

A két műsor összehasonlítása azért is kézenfekvő, mert az RTL stábja

a Sztárban Sztárból lopta az ötletet a szereplők maszkírozására.

A TV2-ben azonban ezt élő adás közben profi szakembergárda végzi hihetetlenül precíz módon, míg itt felvétel közben sem sikerült megvalósítani.

A Szenzációs négyes elvileg egy verseny, amiben szabályok vannak. Ezeket a szabályokat azonban nem kötötték a nézők orrára.Így azt sem lehet tudni, ki mi alapján esik ki. Lehet, hogy ez is csak a dilettantizmus miatt van, egyszerűen elfelejtették, de az is lehet, hogy egyelőre még nem is találták ki.

Így aztán a műsornak semmi tétje. Ráadásul még a sztárszereplők produkciója sem tudja kárpótolni a nézőt,

a versenyzők ugyanis semmilyen valós teljesítményt nem nyújtanak.

A műsort a Facebookon a kommentelők is egyöntetűen borzalmasnak, ízléstelennek, alpárinak, gusztustalannak nevezték.

„Okádok Marika ízléstelenségétől, számomra ő a nemzeti ízléstelenség mértékegysége” – idézte az egyik kommentet a Bors Oszvald Marikáról, aki pankrátorként bohóckodott. Ha már neki nincs mértéktartása, akkor a szerkesztők is szégyelljék magukat, hogy nem segítik, hanem beletaszítják ebbe a Kossuth-díjashoz méltatlan, alpárinak is nehezen nevezhető megjelenésbe. Nem a tehetséget és kisugárzását vitatom, hanem ezt a gusztustalanságot, amit a műsor képvisel”.

Egy másik hozzászóló ezt írta:

Szellemi toprongyoknak való szemét műsor. Egyétek, vegyétek, habzsoljátok, mint disznó a moslékot.

Az biztos, hogy a Szenzációs négyes már az első adás alatt megbukott.

-