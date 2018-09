VV Fanni vére beterítette az autót

Tavaly novemberben VV Fanni élettelen testét B. László hozta ki a nő lakásából, majd berakta a bérelt autójába. A Bors információi szerint az autó tele volt a korábbi valóságshow-szereplő vérével, sőt még a tetőkárpit is véres volt.

B. László bérelt autójában nagy mennyiségű vért találtak a rendőrök, amiről később kiderült, hogy az eltűnt, valószínűleg meggyilkolt VV Fanni vére.

Az autónak nemcsak a hátsó ülése volt véres, hanem a fejtámlákon és a tetőkárpiton is találtak vért

– írja a Bors.

A lap megkereste a gyilkossággal gyanúsított B. László korábbi ügyvédjét és nagybátyját, dr. Brodmann Pétert.

Igen, én is úgy tudom, hogy szétfröcskölve, mindenhol találtak vért az autóban, még a plafonon is. Ez egyféleképpen történhetett. Sterimob. Ez egy ilyen nagy nyomású kézi mosó, amivel az autókat mossák, és azzal tisztították ki azt a kocsit is, és akkor fröcsögött szét mindenhova – mondta az ügyvéd, aki szerint VV Fanni esetében maximum két és fél deci vérről van szó.

Szakértői vélemény szerint ekkora mennyiségű vérveszteségnél helyváltoztatásra alkalmas az ember, tehát él. Egy véradásnál kétszer ennyit, 4-5 decit vesznek le, úgyhogy azok a találgatások, miszerint »elvérzett«, »az autóban már nem élt«, és társaik, egész egyszerűen nem igazak – magyarázta a lapnak dr. Brodmann Péter.

Novozánszki Fanni november 20-án tűnt el. Kamerafelvételek bizonyítják, hogy B. László elvitte az ájult lányt a lakásából, de a gyilkosságot továbbra is tagadja. A férfi előzetes letartóztatását a bíróság november 27-ig meghosszabbította, mert fennáll annak a veszélye, hogy megszökne.

B. László a VV Fanni eltűnése utána napokban arra keresett rá az interneten, hogy melyik országban nincs kiadatás Magyarországra. Egy közép-amerikai kis ország, Belize fővárosát szemelte ki magának, ahol szabad szobát keresett egy főnek.