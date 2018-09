Baleset történt az M0-áson Nagytéténynél

Az M0-áson az M5-ös autópálya felé vezető oldalon torlódás van – írja a katasztrófavédelem.

Két kamion karambolozott az M0-ás autóúton, Nagytéténynél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az egyik jármű az elválasztó korlátnak csapódott. A mentési munkálatok alatt a helyszínen torlódásra kell számítani.

A balesetben senki sem sérült meg.

Az Útinform szerint lassú az előrejutás az M0-s autóút déli szakaszán, mert Nagytéténynél, a hárosi Duna-hídnál és Dunaharasztinál is lezárták az M1-es felé vezető oldalt útfelújítás miatt. Irányonként csak két-két sáv járható, az M5-ös felől az M1-es felé egy-másfél órával is hosszabb lehet a menetidő, de az ellenkező irányba is lelassulnak a járművek. Az autóútra csatlakozó II.Rákóczi Ferenc úton a Halásztelek és a Csepel felől érkezőknek is hosszabb menetidővel kell számolniuk.