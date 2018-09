A Fidesz országgyűlési határozatot terjeszt be a Sargentini-jelentés ellen

Az Országgyűlés határozatban válaszolhat a Sargentini-jelentésre – jelentette be Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője közölte, ez az országgyűlési határozattervezet lesz a legfőbb témája a Fidesz frakcióülésén. Sorsdöntő lesz a következő európai parlamenti választás, ezért az arra való felkészülés is központi szerepet kap a jövő heti ülésen - mondta a politikus.

A jövő héten kerül az Európai Parlament elé a hazugságoktól hemzsegő Sargentini-jelentés - emlékeztetett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Az EP-ben ülő bevándorláspárti erők azért akarják elítélni Magyarországot, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a bevándorlókat a határon kell megállítani – tette hozzá. Kocsis elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vesz részt a vitában, és megvédi a magyar álláspontot. A Fidesz arra kérte a kormányfőt, hogy utasítsa vissza Magyarország elítélését. Az Országgyűlés határozatban válaszolhat a Sargentini-jelentésre – jelentette be Kocsis Máté. Ezt az országgyűlési határozattervezetet a Fidesz frakciója is megtárgyalja majd, és a parlament minél előbb dönthet róla. A határozatban világossá tesszük, hogy ilyen hazugságokat és valótlanságokat nem lehet politikai következmények nélkül terjeszteni - mondta Kocsis Máté.

Kocsis: Ez egy politikai bullshit

A Sargentini-jelentés egy politikai bullshit - mondta a politikus. Láttunk már ilyet, öt éve egy portugál kommunista nyújtott be egy hasonló iratot. Akkor is Országgyűlési határozatban védte meg a Fidesz a magyar álláspontot. A Tavaraes-jelentés is hemzsegetett a valótlanságoktól – tette hozzá. Magyarország illegális bevándorlást elutasító álláspontja áll szemben a Soros György lobbicsoportjához tartozó szervezetek által összeállított dokumentummal - mondta Kocsis.



Az ellenzéki pártok részéről elvárjuk, hogy egy Magyarországot ilyen mértékben gyalázó jelentést ne fogadjanak el - mondta Kocsis Máté. Magyarországot megtámadták, ez a jelentés közszájon forog, sok uniós döntéshozóhoz elér – mondta az Origo azon kérdésére a Fidesz frakcióvezetője, hogy akkor is beterjesztik-e a határozattervezetet, ha az EP nem fogadja el a Sargetini-jelentést. Minden körülmények között reagálnia kell erre a szövegre a magyar törvényhozásnak, teljesen függetlenül a szavazás végeredményétől - jelentette ki Kocsis Máté.