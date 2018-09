Indokolt a bevándorlási válsághelyzet meghosszabbítása

Bakondi György azt mondta, azért nem özönlenek Magyarországon keresztül a migránsok, mert működik az intézményrendszer, a határvédelem. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán csütörtök esti műsorában beszélt annak kapcsán, hogy a kormány a napokban meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet.

Bakondi György a Sargentini-jelentésről szólva azt mondta, büntetni akarják Magyarországot, mert nem a liberális elképzeléseket követte a migrációs politikában, hanem a lakosság védelmével törődött.

Elindult az európai parlamenti választási kampány, a Sargentini-jelentéssel a téves migrációs politikát folytató liberálisok szeretnének eredményeket elérni. A választások fő kérdése a migráció lesz

- mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Bakondi György azt is mondta, a német közszolgálati média számos tényt igyekszik elhallgatni a migrációval kapcsolatban, objektivitása megkérdőjeleződött. Szerinte ideig-óráig elfedhetik a valóságot a tömegek elől, de az elmúlt 3 év világossá tette miről is van szó, és ez már a választási eredményeken is jól látszik.