Hírünket viszi a nagyvilágba

Hatalmas sikert arattak idén is a Plácido Domingo Classics augusztus 29 – szeptember 1. között Budapesten, Villányban és Pécsett megrendezet zenei és gasztronómiai rendezvényei, melyek Argentína sokszínűségéből adtak ízelítőt.

A világsztár művész, Plácido Domingo nevével fémjelzett, évente megrendezésre kerülő nemzetközi fesztivál kivételes lehetőséget jelent Magyarországnak. A Real Madrid elnökének, Florentino Pérez üzenetével múlt évben elindult eseményt számos ismert közéleti személyiség, így Orbán Viktor miniszterelnök is köszöntötte. Maximiliano Gregorio Cernadas, Argentína magyarországi nagykövete úgy fogalmazott, hogy a magas színvonalú és kitűnően szervezett események kivételes lehetőséget adtak arra, hogy Argentína ízelítőt adjon kulturális sokszínűségéből

A Tarlós István fővédnökségével szervezett exkluzív Argentin nyitóesten számos vezető diplomata, így többek között Horvátország, az Egyesült Államok budapesti nagykövetei, valamint a hazai gazdasági élet prominens személyiségei vettek részt.

Villányban rendezték meg az első hazai Cabernet Franc – Malbec borkonferenciát, melynek Bock József és Horkay András voltak a házigazdái. Nagy István agrárminiszter fővédnökségével létrejött rangos esemény zsűrijében a borszakértők mellett többek között Columbia, Chile és Libanon magyarországi nagykövetei is helyet foglaltak. A rendezvény sikere hozzájárulhat a magyar –argentin agrárkapcsolatok fellendítéséhez és egyben jó alapot biztosíthat egy későbbi felsősszintű találkozó megvalósulására.

A fesztivált kiemelt rendezvényén a többszörös Oscar-, Golden Globe-, Grammy –díjas Gustavo Santaolalla adott hangos ovációval kísért koncertet. A Magyarországon első alkalommal fellépő világsztár olyan filmzenék alkotója, mint a Túl a barátságon, a 21 Gramm, a Bábel. A nemzetközi zeneipar egyik legsikeresebb művészét egyben az Egyesült Államok 25 legbefolyásosabb spanyolajkú személyei között említik. Hollywood sztár zeneszerzőjének Budapesten készítet videoüzentét alig egy óra alatt, világszerte több ezren nézték meg többek között Szeneczey Baláz a főváros főpolgármester-helyettese is, aki szerint egy város sem kívánhat ennél jobb reklámot.

Gustavo Santaolalla koncertjének első részében Gallusz Nikolett, és Solymosi Péter trombitaművész valamint az est állandó közreműködje, a Pannon Filharmonikusok argentin témájú szerzeményekkel arattak sikert. Az eseménynek a népszerű karmester, Csányi Valéria volt a dirigense, és a Jóban rosszban sorozatból is jól ismert Mesterházy Gyula színművész a moderátora. Gustavo Santaolalla kivételes szuggesztivitásával már a színpadra lépésének első pillanatában elvarázsolta a közönséget, és egyúttal egy különleges zenei utazásra invitálta a nézőket. A pécsi esemény egyben jó alkalmat adott arra is, hogy Madaras Zoltán Baranya Megyei Közgyűlés elnökének meghívására, a környező települések fiataljai is részt vegyenek a koncerten.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök pártfogásával valósult meg a kommunizmus áldozataként vértanúhalált halt Brenner János katolikus pap ez évi boldoggá avatásának tiszteletére bemutatott ünnepi koncert. Az eseményen G. B. Pergolesi Stabat Mater szerzeményének szoprán és mezzo szólamait a magyar operajátszás ünnepelt művészei, Sümegi Eszter és Wiedemann Bernadett énekelték.

Az évente bemutatásra kerülő Plácido Domingo Classics állandó védnökségét Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár vállalta.

A Pécs város határain túllépő, hazai és nemzetközi érdeklődéssel kísért Plácido Domingo Classics a jövőben új színtere lehet Európa nemzetközi fesztiváléletének. Az „Opera Királya", Plácido Domingo és csapata nem csak elhívatott nagykövetei a határokon átívelő kulturális produkciók megvalósulásának, de a rangos eseményeikkel Magyarország jó hírnevét is viszik a nagyvilágba.