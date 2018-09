A barátai videózták a Lánchídról halálba zuhanó férfit

Barátai biztatására mászhatott fel a Lánchídra az az amerikai férfi, aki a Dunába ugrott a hídról - tudta meg a TV2 hírműsora, a Tények. A férfit még látták a víz felszínére jönni, majd elmerült. Azóta se találják.

A Tények úgy tudja, a férfi viccből mászott fel szeptember 5-én a Lánchídra, amit a barátai is jó mókának tartottak. Azt nem tudni, miért ugrott a folyóba, amely elnyelte őt.

„Nagy valószínűséggel ilyenkor megjelenik a csoportnyomás. Ha én valamit megteszek, értékesebb vagyok, szerethetőbb vagyok, nagyobb vagyok, és több vagyok, mint a többiek. Valószínűleg ők sem látták be, hogy ez hova vezethet, és feltehetően nem öngyilkoságról lehetett szó, mert az öngyilkosok zöme nem több ember előtt, és nem teátrálisan fordul önmaga ellen - vélekedett a hírműsornak nyilatkozó Makai Gábor, klinikai szakpszichológus.

„Nagyon sokszor, ha valaki azt érzi, hogy külföldön van, sokkal szabadabbnak érzi magát. Ha ehhez hozzájön az alkohol és a drog, ez még inkább mélyíti ezt a fura szabadságérzetét, ennek következménye, hogy a realitás érzéke csökken, kevésbé látja át azt, hogy mi lesz a következménye annak, amit tesz."

Úgy folytatta, valószínűleg a turista barátai is csak később döbbentek rá, hogy tragédia lehet a bátorságpróbából. „Alapvetően trauma ez azoknak is, akik végignézték, videózták az esetet. Trauma, hiszen azzal szembesültek utólag, hogy mit tettek. Megjelenhet akár a bűntudat is. Ennek a feldolgozása feltehetően igen sok időt fog igénybe venni.”

A Tények felidézte, apák napján Will Smith is felmászott a híd tetejére. A színész videója után többen is megpróbálkoztak a veszélyes mutatvánnyal.