Az RTL sokat bírált, gusztustalan show-jának második adása már jóval kevesebb nézőt vonzott, mint az első. A műsort fel is jelentették.

A Szenzációs négyes a teljes lakosságban elvesztett 130 ezer nézőt, a 18-59-es korcsoportban pedig az első adás nézőinek több mint 20%-át. A TV2 a Gru2-vel és a Nagyfiúkkal szorongatta meg vetélytársát és nyerte meg a főműsoridős nézettségi versenyt vasárnap este 18-59-ben (TV2 14% shr vs. RTL Klub 13,3% shr) és 18-49-ben is (TV2 15,6% shr vs. RTL Klub 12,6% shr).

Az RTL műsorának műsorideje alatt is a TV2 volt az idősáv győztese, míg a show 13,5%-os közönségaránnyal futott, addig a vele szemben lévő TV2-es műsorok 15%-ot értek el 18-49-ben.

Feljelentették a műsort

Az M1 aktuális csatorna Híradója emlékeztetett rá: „meztelenül, intim testrészeiket alig takarva táncoló férfiak” voltak láthatók az RTL Klub saját ötlete alapján készült műsorban, a Szenzációs Négyes című produkcióban, amely főműsoridőben debütált a csatornán. Felhívták a figyelmet arra, hogy a műsor az RTL Klubon ennek ellenére 12-es korhatár-besorolást kapott, vagyis az ennél idősebb gyerekek már megnézhették.

A Fiatal Családosok Klubja is szóvá tette a problémás jelenetet. Király Nóra, a szervezet elnöke szerint

felháborító, hogy a kisgyerekek és a családok által az egyik leginkább nézett műsorsávban az RTL Klub egy „szeméremsértés határait súroló” műsort sugárzott.

Az RTL klub olyan tartalmat sugárzott, amely káros kihatással van a gyerekek szellemi fejlődésére, és reményét fejezte ki, hogy a csatorna a jövőben nem ad ehhez hasonló műsorokat. Feljelentést is tettek a műsor ellen.

Ízléstelen volt az első adás

Botrányosan ízléstelen, alpári műsort indított az RTL Klub. A szórakoztatónak szánt Szenzációs négyes című műsor a közösségi oldalakon is borzalmas kritikákat kapott, gyakorlatilag az első adás után megbukott. Az adásban úgy sikerült mindent elrontani, hogy még csak nem is volt élő, bár annak hazudták – írta az Origo az első adás után. A teljes cikket itt olvashatja.