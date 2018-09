A Jobbik mellébeszélési világcsúcsot döntött a Sargentini-jelentés kapcsán

„Olyan bizonytalan vagyok, vagy mégsem” – szól az örök érvényű vicc, amelyet tegnap este Mirkóczki Ádám jobbikos szóvivő élő tévéadásban vitt színpadra. Az egykori radikális párt egy egyszerű bináris kérdésre nem tud igent vagy nemet mondani, és ehelyett inkább élményszámba menően magyarázkodik. A szocialisták legalább minden teketória nélkül Magyarország ellen foglalnak majd állást a Saregentini-jelentés szerdai szavazásán.

Tegnap megírtuk, hogy az előjelek szerint a kormány nem számíthat a magyar ellenzékre a Sargentini-jelentés szerdai szavazásán, hiszen előzetes nyilatkozataik alapján egyikük sem fogja elutasítani a meglehetősen elfogult dokumentumot. A hétfői állás a következő volt:

A Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd egyértelművé tette, hogy a brüsszeli bürokraták pártját fogják majd a magyar kormánnyal szemben.

A Jobbik úgy foglalt állást a kérdésben, hogy tartózkodni fognak. Gyöngyösi Márton frakcióvezető a lengyelországi konferencián már azt mondta, nem fogják megszavazni a jelentést.

Az MSZP cikkünk megjelenéséig nem hozott döntést a kérdésben, politikusaik arra hivatkoztak, hogy a délutáni elnökségi ülésen alakítják ki álláspontjukat.

Azóta eltelt fél nap, ami bőven elegendő volt arra, hogy az ellenzék pártjai újabb bizonyítványt állítsanak ki magukról.

Mellébeszélési világcsúcsot döntött a Jobbik a Sargentini-jelentés kapcsán

Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége tegnap este, ahol olyan magyarázkodáscsokrot tett le az asztalra, hogy ember legyen a talpán, aki ki tudja bogozni, mi a párt álláspontja a Sargentini-jelentés kapcsán. A politikusnak ennél a nyilatkozatánál egész egyszerűen képtelenség jobbikosabb megnyilvánulást produkálni. Nem kellenek mélyreható ismeretek annak az alaptézisnek a felismeréséhez, hogy jellemzően azok a pártok sikeresek a politikai versenyben, amelyek

Mirkóczki ATV-s szereplése azért volt rendhagyó, mert egy adásban sikerült valamennyi feltételt mellőznie. A mellébeszélési világcsúcsot komolyabb erőlködés nélkül megdöntő politikus bemelegítésként arra a kérdésre, hogy a Jobbik egyetlen megmaradt európai parlamenti képviselője, Balczó Zoltán megszavazza-e holnap a holland politikus által elkészített dokumentumot, úgy válaszolt, hogy tartózkodni fog. Majd Mirkóczki sebtében felállította a Nagy Jobbikos Megmagyarázó Kézikönyvet, ami úgy magyarázza meg a párt döntését Sargentini-ügyben, hogy azt senki nem értheti:

Bevezetés: „Támogatni ezt a jelentést egyértelműen nem lehet. Nem szabad az országot büntetni azért, mert van egy nagyon rossz kormánya.”

„Támogatni ezt a jelentést egyértelműen nem lehet. Nem szabad az országot büntetni azért, mert van egy nagyon rossz kormánya.” Tárgyalás: „Nemmel szavazni megint csak azért nem lehet, mert vannak benne nagy igazságok.”

„Nemmel szavazni megint csak azért nem lehet, mert vannak benne nagy igazságok.” Befejezés: Tartózkodnak a kérdésben, mert „nincsen jó válasz”.

Az egyik műsorvezető miután Mirkóczki azt taglalta, hogy akárhogy döntenek, az kizárólag a Fidesznek jó, feltette a kérdést,

az hogy lehet, hogy Orbán Viktornak minden jó, a Jobbiknak meg semmi?

Ez az a kérdés, amit nem kellett volna feltenni, mert aki eddig valamennyire tudta követni Mirkóczit, az ezután biztosan elvesztette a fonalat. Magyar politikus élő adásban ilyen magyarázkodást jó ideje nem mutatott be:

Azt gondolnám, hogy az lett volna helyes, hogy ragadjunk meg egy, maximum kettő, de tényleg maximum (!!!) három olyan témát, ami most leginkább sújtja az országot. – majd a politikus elkezdte sorolni, mivel is kellett volna Sargentininek IGAZÁBÓL foglalkoznia. Akár hiszik, akár nem, a korrupció is benne volt. A beszélgetés egy ideig komolyabb mellébeszélés nélkül telt, de aztán mindenki szerencséjére Mirkóczki idejében felébredt, és egy egészen varázslatos, megigéző csavarral tekert egyet az addigi magyarázkodásán. Arra a kérdésre, hogy azok az ellenzéki pártok, amelyek nem úgy gondolkoznak a Sargentini-jelentésről, mint a Jobbik, azokat hazaárulóknak tekintik-e. „Nagyon nehéz kérdés ez” – látványosan erőre kapott a jobbikos szóvivő. Majd legnagyobb szerencsétlenségére még egyszer érkezett ugyanaz a kérdés: „Na, de akkor hazaárulók-e?” Kisebbfajta habozás után a válasz is érkezett, de még hogy!

Attól függ, melyik szempontot nézem. Hogyha ők belpolitika szempontok alapján az Orbán-kormány meggyengítését tűzi ki célul, és ezt látják egyetlen eszköznek, azt mondom, ezen lehet vitatkozni, hogy hazaárulás-e. Viszont, ha ez a jelentés megkapja a többséget, és ezzel az ország minden lakosa megissza a levét, akkor az hazaárulás.

Figyelem, most következik a slusszpoén! Tegnap érkezett a hír, miszerint az Európai Parlament jogi szerve úgy döntött, hogy a Sargentini-jelentésről szóló szavazás során a tartózkodás nem tekinthető nemleges szavazatnak, ami nem kedvez az Orbán-kormánynak.

Magyarán azzal, hogy a Jobbik tartózkodni fog a szerdai EP plenáris ülésén a jelentés szavazásakor, azzal burkoltan Magyarország megbüntetését támogatják.

Mekkora csűrés-csavarás, mekkora csel! Hazaárulás témakörében, aki akarja, vonja le a következtetéseket.

A szocialisták Gyurcsányékhoz hasonlóan Magyarország ellen szavaznak

A Jobbikkal szemben a szocialisták legalább nem magyarázkodtak, kerek perec kijelentették, hogy támogatják Sargentini által elkészített dokumentumot, így ismét Magyarország ellen fognak szavazni. Ezt Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselőjének közösségi oldaláról derült ki.

„A Magyar Szocialista Párt elnökségének mai döntése értelmében a párt Európai Parlamenti képviselői meg fogják szavazni a Sargentini-jelentést. Ez hazafias kötelességünk a magyar emberek és Magyarország érdekében” – szögezte le tegnap a politikus.