Aktív kikapcsolódásra vágyik? Itt biztosan megtalálja - videó

Szebeni István februárban járt először a tapolcai wellness hotelben, egészen pontosan Valentin-napon. Akkor úgy döntött, kipróbálja a thai masszázst, de arra nem számított, hogy egy nála 60centiméterrel alacsonyabb, törékeny hölgy veszi kezelésbe. Most a nyár végével visszatért a szállodába, hogy megmutassa, nem csak a thai masszázst bírja, de képes egy egész napot aktív sportolással eltölteni.

Az Echo TV műsorvezetője magyar wellness szállodákat tesztel, élményeiről pedig videóban számol be. Ezúttal újból Tapolcán járt, az ott szerzett tapasztalatairól pedig vlogjában mesél.

"Egy elektromos kis rollerrel érkeztem meg Tapolcára a Hunguest Hotels Pelionba, ezzel is élvezve a napsütést és a nyár ölelését. A szállodában olyan klassz szobám, mit szobám, lakosztályom volt, hogy csak na! Nem is a benti jakuzzi kápráztatott el, -bár téli napokon jól tud ám jönni a forró fürdő tévézés közben - hanem a pazar kilátás, amit mindkét teraszomról élvezhettem. A szobám egyik részéből a mesés hegyeket, a másik részéből pedig a hotel parkjára nyílt pompás kilátás. - mesélte el Szebeni István, miben volt már a megérkezés is más, mint februárban.

Szebeni Istvánról tudható, hogy imád sportolni, a Magyar Média Válogatott tagja évek óta, így nem meglepő, hogy keresi az aktív kikapcsolódást nyújtó helyeket. Igyekezett mindent kipróbálni, amit csak lehetett.

"Óriás kalózhajót fedeztem fel a gyerekeknek játszótérrel, de vannak itt csúszdák, minigolf pálya, hatalmas méretű strandfoci és röplapdapálya. Teniszkedvelők figyelmébe ajánlom a két kivilágítható teniszpályát, így nem kell a rekkenő hőségben játszani, akár sötétedés után is nekiállhatunk ütni egyet. De mehetünk footgolfozni, sőt terepkerékpározni is az erre kialakított terepen. Aztán mentem vízi tornázni, fit tornázni, valamint a kondinövelő parkban is érdemes megmozgatni az izmainkat. - mondta el Szebeni István, mennyi mindent próbált ki egyetlen nap alatt.

Persze a kényeztető masszázs ez alkalomból sem maradhatott el, ám most a thai helyett egy másik különleges kezelést választott a műsorvezető.

A gyógyászati centrumban egy bretagne-i algapakolás várt, már a neve is jelzi, hogy nem hétköznapi dologról beszélek, az eredmény pedig kipihent, puha bőr, és idegrendszer. - tette hozzá Szebeni István.

Hogy mi minden történt még Szebeni Istvánnal, az kiderül az alábbi videóból.

Szebeni István élményeit YouTube-csatornáján megjelenő vlogjában és Facebook oldalán lehet követni.