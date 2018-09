Felgyújtottak egy standot Kaposváron

A bódé Kaposvár Fő utcáján, a Megyeházával szemben gyulladt ki szerdán tíz órkakor. Az önkormányzat portása vette észre, és azonnal hívta a tűzoltókat.

A tűzoltók egy tilosban parkoló autó miatt csak kerülővel tudtak eljutni a helyszínre, de a megyei önkormányzat egyik munkatársa poroltóval megfékezte a lángokat, amelyek a szomszédos standokat is veszélyeztették. A fémszerkezet újraizzása miatt egy második poroltót is be kellett vetni.

A Sonline.hu megtudta, hogy

a bódét felgyújtották.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Hosszú Balázs azt mondta, a gyújtogatót egy szemtanú és a térfigyelő kamerák segítségével a Kossuth téren elfogták. A stand egyébként a kaposvári önkormányzat tulajdona volt.