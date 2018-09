Szenczy Sándor: Hétfőn csoda történt

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány „A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek (re)intergrációja érdekében" című projekt keretében tartott sajtótájékoztatót hétfőn, amelyre a szervezet logisztikai központjának alapkőletételi ünnepsége szolgált kitűnő alkalommal.

A Baptista Szeretetszolgálat logisztikai központjának létrehozása, valamint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi létesítményeinek infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban Szenczy Sándor, a szervezet elnöke nagy örömét fejezte ki, hogy a megjelentekkel együtt ünnepelhet a jeles napon.



„A Baptista Szeretetszolgálat 1996 áprilisában alakult meg egy özvegyasszony ötezer forintos felajánlásából. „Azért hoztam ezt a pénzt, amit a nyugdíjamból spóroltam meg, hogy csinálj ebből világmissziót." Ekkor még mosolyogtam magamban, hogy lehetne a kevésből sok? A Bibliából azonban megtanultuk; aki elhiszi, hogy meg tud valamit valósítani, akkor meg is tudja. 1996-ban Velencében megalakult a Baptista Szeretetszolgálat. Elérhetetlen álomnak tűnt, hogy ez a kicsiny szervezet világmissziót végezzen.

De a lehetetlen lehetségessé vált. A mai nap is egy csoda. Amikor mindenki él a lehetőségeivel, ami adatott számára, abból csoda lesz, akár a jelen alapkőletétel. Sok tízezer embernek tudunk ezáltal segítséget nyújtani, és fel tudunk készülni a természeti csapásokra határon innen és túl."

„Hihetetlen jelentősége van annak, ami sokszor nem is látható. – mutatott rá Szenczy Sándor a létesítmény jelentőségére. „Ahhoz, hogy egy mentőcsapat a világ bármely részére kiutazzon, háttérre van szükség. Az nem úgy van, hogy kimegyek a reptérre, felülök a repülőre és már úton is vagyok, hanem ez a következőképpen működik: én rábólintok vezetőként az ENSZ-től kapott információk alapján, és azt mondom, indulunk. Hat órán belül egy 10-12 fős csapatnak készen kell állnia két mentőkutyával, másfél tonna felszereléssel a repülőtéren. Ehhez nyilván gyakorlás és eszközök kellenek valamint elengedhetetlen a kapcsolati rendszer, a tudás és az információs háttér. Ezek mind a hatékony munkavégzés feltételei. Ez a logisztikai központ gyakorlatozásra, felkészülésre, raktározásra, karbantartásra is alkalmas lesz. Magyarországon és külföldön bekövetkezett katasztrófákban egyaránt segítséget tud majd nyújtani.

Az új központ tucatnyi embernek ad a jövőben munkát, bár én tulajdonképpen azt szeretném, hogy munka nélkül maradjak, de erre nem látok esélyt.

A Szentírás ugyanis azt állítja, hogy mindig lesznek katasztrófák és háborúk, amelyek rengeteg embert érintenek, és erre készen kell állnunk. A logisztikai központ helyszíne azért Pákozd, mert közel van az alapító székhelyünkhöz. Érzelmi alapja van és kiváló helyszín az autópálya közelsége miatt. – értékelt az elnök.

„Alapja a krisztusi szeretet. Hittel és szakértelemmel két évtizedes működése során meghódította az egész világot és belopta magát a magyarok szívébe is." – foglalta össze a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységét Dr. Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár. „Pákozdon összeér múlt és jövő, a magyar nemzet történetének két győztes csatája köthető a településhez. Sikeres múlt mellett fejlődő, biztos jövőt láthatunk itt, amelynek ékes bizonyítéka az ipari park és a Baptista Szeretetszolgálat leendő logisztikai központja.

Soltész Miklós, egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár ünnepi beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos a karitatív területtel való törődés és köszönettel adózott a megjelenteknek. Kormányzásunk, első lépése volt – a fejlesztési programot támogatandó, – hogy az adományokat ÁFA- mentességét tettük, valamint kiszűrtük a karitatív szervezetek közül azokat, akik az juttatásokkal visszaéltek.

Az államtitkár háláját fejezte ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, a területet támogató pályázatért, amely többek között olyan felszerelések beszerzésére ad lehetőséget, amelyek segítségével a karitatív szervezetek modernizálni tudják a munkavégzést.

Soltész Miklós hozzátette: „Az egyházakhoz kötődő karitatív szervezetek valamint a Vöröskereszt csodálatos összefogást valósítottak meg az elmúlt nyolc évben és ez kihat a magyarság életére határon innen határon túl. Egy erős ország nem csak a sajátjain segít, hanem másokon is."

Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos két célt emelt ki a pályázat kapcsán: az elnyert 638 millió forint egyrészt jelentős infrastrukturális fejlesztésre ad lehetőséget, másrészt hátrányos helyzetű társadalmi rétegek integrációját segíti elő. Pákozdon a támogatásból új logisztikai raktárbázis épül (az adományok és tartós élelmiszerek tárolására) mintegy 1700 négyzetméter területen, melyet irodák és oktatóterem egészítenek ki.

Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány nevezett projektének szakmai vezetője a jövőben tekintve utalt rá, hogy a program keretében „még négy helyszínen fogunk kisebb felújításokat végezni Bükkszentmártonon, Miskolcon, Mátészalkán és Békés megyében. Önök egy történelmi pillanat részesei." – utalt az alapkőletétel fontosságára a sajtótájékoztató utolsó megszólalója.