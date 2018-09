Így készült a brüsszeli bosszú Magyarország ellen

A Sargentini-jelentés eszköz a bosszúhoz. A mai szavazás előtt az Origo összeszedett minden lényeges információt, adatot és nyilatkozatot.

Hosszú folyamat végére tesz ma pontot és bonthat pezsgőt Judith Sargentini, akit másfél évvel ezelőtt, 2017 májusában kértek fel a feladatra. Arra, hogy független szemszögből, objektíven vizsgálja meg, Magyarországon milyen állapotban van a demokrácia, milyen a jogállamiság helyzete. Amint az kiderült, az általa elkészített jelentés nem lett sem objektív, sem független. Nagy meglepetés nem volt ebben, hiszen már megbízásának pillanatában tudni lehetett, sok jót tőle nem várhatunk. A holland EP-képviselő ugyanis egyértelműen Soros György befolyása alatt áll, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy szerepel az amerikai milliárdos megbízható szövetségeseinek listáján. A zöldpárti politikus ennek megfelelően több alkalommal is durván támadta Orbán Viktort és kormányát, ennek kicsúcsosodása egy 2012-es Facebook-bejegyzés volt, amelyben konkrétan lediktátorozta a magyar kormányfőt. Hogy éppen őt kérték fel a jelentés megírására, bizonyítja, hogy előbb volt meg az ítélet, mint a tárgyalás.

Hogy mi volt a mozgatórugója, hogy egy másik ország képviselőjeként rendszeresen, és menetrendszerűen éppen Magyarországba rúgjon? A válasz erősen összefüggésbe hozható Sorossal, és az általa képviselt nyílt társadalom ideológiájával: Orbán Viktor megmutatta, nem csak a korlátlan befogadás politikája létezik a kontinensre irányuló, tömeges migráció kérdésében.

Ezen a ponton érdemes visszamenni a holland politikus megbízásának időpontjára. 2017 májusában már az európai politikai elit ingerküszöbét is elérte a tömeges bevándorlás problémája. Mivel ennek a körnek volt egy elképzelése a kihívások kezelésére, ami nem egyezett a magyar kormány szigorú migrációs politikájával, benne a kerítésépítéssel, így olyan személyre bízták az ország látványos megregulázását, aki egyetért velük a kérdésben, és a magyarokkal nem szimpatizál.

Így esett a választásuk Judith Sargentini, zöldpárti képviselőre. Az európai politikai porondtól jövőre búcsúzó politikus (majd érdemes lesz megnézni, Soros melyik szervezetétől kap jólfizető állást) ma teljesítheti be küldetését, ugyanis ma szavaznak az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén az általa készített, a magyarországi jogállamiság helyzetével foglalkozó jelentésről. Az előjelek nem Magyarországnak kedveznek, hiszen a voksolást megelőzően komoly jogi csűrés-csavarás, sőt bizonyos esetekben egyértelmű csalás történt, azért, hogy minél jobb arányt érjen el Sargentini. Ennek eredményeként a tartózkodó képviselők szavazatait nem számítják be sem a dokumentumot támogató, sem az azt ellenzők táborába. Mivel a dokumentum elfogadásához a leadott voksok több mint kétharmadára, illetve az összes képviselő abszolút többségének támogatására (vagyis legalább 376 szavazatra) van szükség,ezért értelemszerűen ennek a húzásnak komoly jelentősége van. Hogy miért is van ez a nagy igyekezett a brüsszeli elit részéről arra a tegnapi strasbourgi vita tökéletes magyarázatot ad, amelyen a magyar miniszterelnök személyesen vett részt.

Elszólták magukat: szigorú bevándorláspolitikája miatt büntetnék meg Magyarországot

Bár a brüsszeli elit tagadja, hogy Magyarországot a migrációs politikája miatt büntetnék meg, a Sargentini-jelentés „felvezetése" során két komolyabb elszólás is arról tanúskodott, bizony, mégiscsak erről van szó. Petra Kammerevert, a kulturális bizottság vezetője a tegnapi vita hevében úgy fogalmazott: azért kell a brüsszeli politikai elitnek megbüntetnie Magyarországot, mert az ország szembemenve az uniós elit akaratával, kemény bevándorláspolitikát folytat.

Legálissá kell tenni a migrációt és meg kell nyitni a határokat, mert emberek fulladnak a Földközi-tengerbe. – ezt már Udo Bullmann, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége nevű EP-csoport német frakcióvezetője mondta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédét követően megtartott mai beszédében. A német politikus a tegnapi vitán is az egyik leghangosabban bírálta a magyar kormányt. A magyar miniszterelnök tudta, mire megy ki a játék, a Magyarország elleni eljárásának mi a valódi indoka, és a következőket mondta a tegnapi plenáris ülésen:

Mi megvédjük a határainkat, és mi döntjük el, kikkel élünk együtt. Megvédtük Magyarországot és Európát. Ez az első eset, hogy egy közösség elítéli a saját határőrét. – vonta le a Sargentini-jelentés körüli politikai harcok végkimentelének konzekvenciáit a politikus. Majd hozzátette, bármi is lesz a döntés nem fog engedni a zsarolásnak, a Fidesz készen áll a jövő májusi választásokra, ahol az emberek visszahozhatják a demokráciát az európai politikába.

Az Európai Parlament strasbourgi ülését követően pedig azt mondta a magyar kormányfő, hogy a Fidesz az Európai Néppárt (EPP) lojális tagja, ezért ott is akarunk maradni, és azért dolgozunk, hogy meg tudjuk reformálni az EPP-t. Úgy látja, a jobboldali pártcsalád bajban van, az elmúlt években elvesztette a karakterét, elhagyta az alapító atyák tanításait,

egy olyan európai pártcsalád lett, amelynek nincs karaktere, nincs saját akarata, állandóan óvatos és méricskél, és gyakorlatilag úgy ugrál, ahogy a szocialisták meg a liberálisok fütyülnek.

Ma kiderül, az Európai Parlamentből ki pártolja a migrációt

Mintha nem hallotta volna meg Orbán Viktor kritikáját Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, tegnap este kijelentette, hogy igennel fog szavazni a Sargentini-jelentésre, az EP legnagyobb frakciójának meg a lelkiismeretére bízta a döntést, ezzel érdekes kanyart adva az eseményeknek.

Webberrel szemben viszont ki fognak Magyarország mellett állni Matteo Salvini Ligájának EP-képviselői, a holland politikus jelentése ellen szavaznak majd a mai plenáris ülésen.

Nem lehet népeket és szabadon választott kormányokat elítélni, főleg ha ellenőrizni akarják az ellenőrizetlen migrációt – írta Salvini közösségi média oldalán.

A Liga mellett a Hajrá Olaszország európai parlamenti képviselői sem támogatják a Magyarországgal szembeni uniós fellépést. Olasz sajtóértesülések szerint Silvio Berlusconi, a párt elnöke ezt telefonon tudatta Orbán Viktorral.

Tegnap több felszólaló egyértelműen kiállt a kormány mellett és a Sargentini-jelentés elutasítására szólított. A magyar kormánypárti képviselők közül Szájer József úgy vélekedett, a jelentés bosszú a tömeges bevándorlást ellenző magyar embereken és a határkerítést felépítő miniszterelnökön. Hazugságnak nevezte, hogy Magyarország veszélyezteti a jogállamiságot, és úgy vélekedett, hogy ez éppen azokra igaz, akik a kormányt bírálják, például a különjelentést összeállító Sargentinire.

Gál Kinga azt mondta, a jelentésnek semmi köze a valósághoz, amit jól mutat az is, hogy több tucat magyar civil szervezet nyílt levélben, több ezren petícióban tiltakoztak ellene.