Elárasztották Orbán Viktor Facebook-oldalát a támogató hozzászólások

Rengeteg magyar és külföldi facebookozó küldött Orbán Viktor hivatalos közösségi oldalára támogató üzenetet. Sokan, számos nyelven arra kérik Orbán Viktort, hogy tartson ki és változtassa meg Európát. – vette észre a Pesti Srácok.

„Orbán úr, ön az igazi európai politikus”

„Hajrá Magyarország!”,

„Csodáljuk a politikáját”,

„Magyarországgal vagyok, Orbán Viktorral vagyok”,

„Amit a német média közöl önről, az nem a német nép véleménye”

– ilyen és ehhez hasonló kommentek érkeztek a magyar miniszterelnöknek. Teljesség igénye nélkül következzen pár a magyar kormányfő és politikája mellett kiálló támogató üzenet:

A tengerentúlról is támogató üzeneteket kapott Orbán

Ha CSAK Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia (SIC!) és Ausztria elhagyná az EU-t, akkor az egész rohadt szervezetnek vége lenne, mielőtt Junker ki tudná nyitni a következő üveg konyakot.

– ezt már a Breitbarton írja egy olvasó.

Magyarország támogatásához többen csatlakoztak a tegnapi vitáról megjelent cikk után, és amellett, hogy a magyar miniszterelnököt védik, a nyugati politikusokat bírálják.

„Mindig gyanakodtam Sebastian Kurzra, mert ő a Külkapcsolatokért felelős Európai Tanács tagja, amely pedig egy Soros-szervezet.”

„Az EU tagországainak nem szabad, hogy saját akaratuk legyen. Ezért is hozták be a megszállókat. Nekik az lenne a feladatuk, hogy leváltják az eredeti népet egy sokkal kevésbé intelligensre, akiket könnyebben lehet irányítani” – az olvasók egy része a tegnapi vitával kapcsolatban úgy véli, Magyarország is megérett arra, hogy elhagyja az Európai Uniót. Az egyik olvasó azt is felvetette, hogy ideje lenne kitalálni egy nevet Magyarország EU-ból való kilépésére a „Brexit” szó mintájára.

Milyen kedves nevet kitalálni Magyarország EU-ból való kilépésnek? Fenébe is, lépjetek ki!

Egy olvasó erre a „HungOut” nevet javasolta, ami egy szóvicc, az angol „hangout” szónak a kicsit módosított változata, ami egy olyan helyet jelent, ahol az emberek rendszeresen összegyűlnek. Különírva azonban akár a „hung out” azt is jelenti, hogy valami „lógott” valahonnan.