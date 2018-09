Szijjártó Péter: Ez a bevándorláspártiak bosszúja

Magyarország nem fogadja el a Sargentini-jelentésről döntő szavazás eredményét, mert az csalással született – mondta sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter. Cikkünk frissül.

Az EP mai döntése bevándorláspárti politikusok kicsinyes bosszúja. Csalással fogadták el a dokumentumot, mert a tartózkodásokat nem vették figyelembe – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. A kormány a szükséges jogorvoslati lehetőségeket áttekinti.

A dokumentum elfogadásával Magyarországot és a magyar embereket azért ítélik el, mert bebizonyítottuk, hogy a migrációra nincs szükség, és a migrációt meg lehet állítani.

Szijjártó Péter szerint a döntés csalással született, mert az európai szerződések egyértelmű rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva a tartózkodó szavazatokat nem számolták bele a végeredménybe.

A szükséges jogorvoslati lehetőségeket áttekintik – tette hozzá.

A külügyminiszter kiemelte: a döntés újabb világos bizonyítéka annak, hogy az EP-ben masszív többségben vannak a bevándorláspárti politikusok. Azt is tudtuk, de ma be is bizonyosodott: az Európai Néppártban is többségben vannak a bevándorláspártiak.

Ez a bevándorláspáriak bosszúja

Minden kétséget kizáróan lelepleződött a szándék egy május utáni koalíciókötésre, amelynek értelmében a liberálisok, a szociáldemokraták és a néppártiak most Magyarországot elítélő csoportjai között egy bevándorláspárti koalíció jönne létre azzal a céllal, hogy május után is bevándorláspárti politikát folytasson az EU, és legyen lehetőség bevándorlókkal elárasztani a kontinenst - mondta Szijjártó.

A tárcavezető úgy vélte, a döntésben szerepet játszott, hogy a döntéshozók tudták: Magyarország migrációpárti politikát soha nem fog elfogadni, végrehajtani, a magyarok világos döntést hoztak, hogy Magyarország soha nem lesz bevándorlóország.

Hazugság a Sargentini-jelentés

Szijjártó Péter kijelentette: minősített hazugságokkal van telea jelentés, ez egy bevándorláspárti vádirat Magyarországgal szemben.

A kormány a cáfolatát tényszerűen egy 108 oldalas dokumentumban minden EP-képviselőnek eljuttatta, de a vita bebizonyította, hogy a tények nem számítottak.

69 megállapítás van a jelentésben, amelyből 13 olyan ügyre vonatkozik, amelyeket már elrendeztek. Ezeket újranyitja a jelentés, vagyis azt mondja, hogy felesleges megállapodni az uniós intézményekkel, mert egy másik intézmény bármikor újranyithatja az ügyet.