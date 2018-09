Magyarország világossá tette, hogy egyetlen migránst sem szabadna befogadnia Európának, de támogatni kell azokat az afrikai országokat, amelyek segítenek, hogy ne jöjjenek migránsok Európába, és ilyen ország Uganda - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter Sam Kahamba Kutesa ugandai külügyminiszterrel tárgyalt, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: Uganda sokat tett és tesz a regionális stabilitás érdekében, másfél millió, szomszédos területekről menekült embernek nyújt biztonságot, továbbá megérti és pártolja Magyarország azon politikáját, hogy

a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem mindenfajta migrációs hullámokat kell megindítani Afrikából Európába.

Úgy látja, abban kell segíteni a különböző okok miatt nehéz sorsú embereken, hogy a hazájukhoz minél közelebb maradhassanak, és mihamarabb hazatérhessenek. A nehéz helyzetbe került afrikaiakon is így kell segíteni, nem pedig arra kell biztatni őket, hogy a kockázatokat és akár az életveszélyt is vállalva Európába akarjanak jönni - magyarázta.

A külügyminiszter közölte: a tárgyaláson megállapodtak, hogy Magyarország négypontos fejlesztési programot hajt végre Ugandában, hogy segítsen elviselni a terheket, amelyek másfélmillió menekült ellátásából származnak. Magyarország felajánlja, hogy segíti az egyik ugandai menekülttelep vízellátását. Emellett napelemekkel biztosítja az egyik menekülttelep áramellátást is - sorolta.

Mint mondta, továbbá egy komplex kiberbiztonsági rendszer kiépítését is támogatja Magyarország, és biztonsági okmányok gyártását is vállalja, hogy Uganda is pontosan tudja, ki tartózkodik a területén.

Szijjártó Péter kitért arra: emellett a terrorellenes intézmények közötti szorosabb kétoldalú együttműködésről is megállapodtak. Megerősítették a mezőgazdasági együttműködésüket, folytatják az agrárszakértői képzések szervezését - közölte. Hozzátette: ösztöndíj-megállapodást is kötnek, amelynek értelmében évente tíz ugandai hallgató tanulhat Magyarországon.

Sam Kahamba Kutesa hangsúlyozta: másfél millió menekült érkezett Uganda területére a környező országokból, a konfliktusok elől sokan ide menekülnek. A menekültek az ország északnyugati részén élnek, ahol az infrastruktúrát nem ennyi ember számára tervezték - fejtette ki. Hozzáfűzte: éppen ezért országa hálás a Magyarország által felajánlott segítségért.

A sajtótájékoztató előtt a két miniszter szándéknyilatkozatot írt alá a kétoldalú fejlesztési együttműködésről.