Folytatódik a Facebook-cenzúra: Sargentinit nem lehet bírálni

A közösségi oldal durván cenzúrázza a Soros-párti politikus jelentése kapcsán megfogalmazott bírálatokat. Most éppen a 888.hu videója esett áldozatul a virtuális tisztogatásnak.

„A Facebook folyamatosan cenzúrázza oldalunk Sargentini-jelentésről készített videóját. El akarják hallgattatni az igazságot" – írja a 888.hu. Ahogy az Origo beszámolt róla, a portál tegnap este közzétette a „Sargentini őrültekkel vette körbe magát" című videóját, amely nagy tetszést aratott az internetezők körében. Csakhogy ezt észlelte a Facebook gondolatcsendőrsége is, és másnapra több felületről is eltüntették a felvételt.

A 888.hu több Facebook-aloldalán megosztásra került Gellért Sargentini-jelentéssel foglalkozó videója. Azonban Zuckerberg cenzorai a GFG 888, a Pszicho 888 és a Gellért 888 oldalról is önkényesen leszedték a videót. Csak idő kérdése, hogy a 888.hu Facebook-oldaláról is leszedjék a posztot – tájékoztatott a kiegyensúlyozott tájékoztatást alapjaiban megsértő lépésről a portál. Nem volt megállás, hiszen a videó cenzúrázása után az aloldalak kezelőit is kidobták a közösségi oldalról.

A Facebook a Sargentini-jelentés kapcsán el akarja hallgattatni az igazságot. A balliberális cenzorsereg szerint kussolnunk kell a jelentésről, nem lehet véleményünk – vonták le a következtetést. Éppen emiatt arra kértek minden jobboldali orgánumot, vegye át ezt a videót, ezzel is tiltakozva a Facebook cenzúrája ellen.

Mi már tegnap átvettük a videót, de most újra megnézheti nálunk, és újra jót nevethet a fogtündéreken, a genderőrülteken és a fura hajú lényeken: