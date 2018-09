Újabb borzalmak derültek ki a kutyakínzó tacskószaporítókról

Három nappal ezelőtt találtak rá a rendőrök arra a barcsi szaporító telepre, ahol több mint 100 illegálisan tartott tacskót találtak. A kutyák tartására nemcsak engedélyük nem volt, de borzalmas körülmények között is sínylődtek, összezsúfolva éltek a ház egyik szobájában. A szaporítóktól, két holland nőtől hazájukban már elkoboztak közel 200 kutyát, és tenyésztői engedélyüket is bevonták, ezután jöttek Magyarországra. Most itt is eljárás indult ellenük, a kutyákat pedig lefoglalták a rendőrök. Az Állatmentő Szolgálat Alapítvány önkéntesei ott voltak, amikor a szaporítótelepet felszámolták. Egy Facebook-posztban írtak arról, mi is történt pontosan.