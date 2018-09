Mitől szuper a Szupermenza?

Szupermenza várja a gyerekeket egyre több Hungast étteremben – de hogy mit jelent az, hogy Szupermenza, mitől más, mint a hagyományos, arról Enyedi Csabát, a Hungast kommunikációs igazgatóját kérdeztük.

Miben különböznek a szupermenzák a többitől?

A közétkeztetés infrastrukturális háttere mára a legtöbb helyen igen elavulttá vált, ugyanis az üzemeltetők jelentős része nem fektetett kellő hangsúlyt sem a konyhai gépek, sem az éttermi rész korszerű állapotban tartására, illetve ezek fejlesztésére. A Hungast Szupermenzák szupersége a modern konyhai berendezések mellett leginkább az étkezési környezetben rejlik. A Hungast kitalált egy közép- és hosszú távú stratégiát. Az volt a tervünk, hogy vonzóbbá tegyük a gyerekek számára az egészséges és változatos ételek ízélménye mellett az étkezési környezetüket is.

Rájöttünk ugyanis, hogy egy szép, színes, vonzó és kényelmes iskolai étteremben sokkal nagyobb nyitottsággal, örömmel eszik meg a gyerekek az ebédet. Még az új, számukra kevésbé ismert, sok zöldséggel és egészséges alapanyaggal készült ételeket is szívesebben kóstolják meg, és ha már így alakul, rendszerint el is fogyasztják azokat ilyen kellemes környezetben. Olyan miliőt alakítottunk ki ezeken a helyeken, ami nemcsak nagyon trendi, a diákok számára frissebb, üdébb, modernebb, színesebb is. Ezenkívül a praktikumra is figyeltünk – fontos volt, hogy könnyen tisztán tarthatók legyenek, és jól bírják az igénybevételt az új berendezések. Ennek megfelelően például a fal általunk kialakított speciális burkolata, ahol az asztallal és a székekkel találkozhat, könnyebben meg is óvható, tehát az újszerű állapot is fenntarthatóbb. Ugyanúgy a falak is, amelyek tisztán fehérek, de láthatók rajtuk vidám és letisztult piktogramok, rajzok, edukációs tartalmak is, hogy még kedveltebbé tegyük a menzát. Ezenkívül a színes székek, asztalok és lámpák még vidámabbá teszik a környezetet. Szeretnek ide járni a diákok, és a dolgozók is természetesen.

Ha a szupermenza ennyire sikeres, miért nem csinálnak mindenhol ilyen vonzó menzát?

Egyelőre, ami Szupermenzánk van, azokat mind önerőből mi, a Hungast alakítottuk ki. Nagyon sok épület esetében, ahol a Hungast konyhája vagy menzája üzemel, a helyi önkormányzat a fenntartó. Nem minden önkormányzat engedheti meg magának, hogy ilyen csodálatos menzát alakítson ki. Megpróbáltuk úgy kidolgozni a szupermenzaprojektet, hogy lényegében bárhol átalakítható legyen a régi infrastruktúra helyén az új. Ez persze pénzbe kerül, méghozzá sok pénzbe. Kifejezetten célunk, hogy minél több helyen megvalósuljon ez. Ehhez viszont összefogás szükséges. A Hungastnak 800 tálalási pontja van az országban, és nincs arra lehetőségünk, hogy az összeset mi alakítsuk át Szupermenzává. Viszont, ha az önkormányzatok partnerek ebben, forrásokat szabadítanak fel vagy pályáznak a projekt megvalósítására, akkor egyre több ilyen különleges menzát tudunk majd átadni. A know how a Hungastnál van, és átlagosan körülbelül két hónap, tehát a nyári szünet alatt kivitelezhető egy ilyen Szupermenza. Így készült el nemrég két XVIII. kerületi iskolában is a „Szupermenzásítás", a diákok és a pedagógusok legnagyobb örömére.

A szupermenzákra is bejöhetnek a szülők kóstolni?

A Hungast összes tálalóhelyére bemehetnek a szülők bejelentés vagy bármiféle regisztráció nélkül, így a Szupermenzáinkra is természetesen. Nem készülünk rá külön, hogy holnap jönnek a szülők, akkor még finomabbat főzünk. Erről szó sincs. Minden nap a lehető legfinomabbat főzzük. Egy nap akár tíz ilyen kóstoló adag ételt is tudunk pluszban biztosítani a szülőknek. Azt szeretnénk, ha minél több szülő jönne el, és kóstolná meg az ételeinket, hogy tisztában legyen azzal, mennyire minőségi alapanyagokból, milyen finom és egészséges ételeket készítünk.

Mi kellhet még ahhoz, hogy a menzákon mindenki jóllakhasson?

Röviden: elegendő ebédidő. Nagyon szeretnénk, ha a jogalkotók törvénybe foglalnák, hogy az iskolák a gyerekeknek legalább 45 percet biztosítsanak az ebédre. Most legtöbbjüknek alig 10-20 perc alatt kell megoldaniuk a komplett étkezést. Ez lényegében lehetetlen – ez alatt az idő alatt az iskola egyik végéből el kel jutni a menzáig, sorba kell állni, az étel 63 °C fokosnál melegebb, vagyis forró, hiszen az élelmiszerbiztonsági jogszabályok ezt írják elő, mint minimális tálalási hőmérséklet. A kisgyerek nem tudja a levest lehűteni fújással sem annyira ennyi idő alatt, hogy könnyedén elfogyaszthassa, hiszen néhány perc alatt nem hűl ki. Pár kanállal eszik belőle, de már nincs sok ideje, gyorsan áttér a főfogásra, amely szintén friss és meleg, szép, nagy adag. Abból is eszik pár falatot, aztán már rohan is tovább, a következő órára. Egyszerűen nincs ideje megenni az ebédet.

Azt szoktuk mondani, hogy egy étel akkor jó, ha el van fogyasztva. Ilyen rövid idő alatt képtelenség a forró, nagy adag ebédet megenni. Úgy gondoljuk, hogy a nap egyik fénypontja is lehet az étkezés – nyugodtan le kell ülni és az ebédre koncentrálni, nem szabadna sietni, mert az a megfelelő emésztést is gyakorlatilag ellehetetleníti. A Hungast kifejezett célja, hogy a jogalkotóknál elérje, a gyerekek étkezési idejének hosszabbítását. Így egy jóízűen elfogyasztott ebéd után feltöltődve, felfrissülve mehetnének a következő órára a gyerekek. Vagyis: nemcsak a szép környezet kialakítása a célunk minél több helyen, hanem az is, hogy az ott elfogyasztott ételeket a gyerekek az ebédjüket megillető módon élvezni is tudják.

Most szeptembertől van-e valami változás a menzáknál?

Az ételeknél mindig van változás és változatosság a Hungastnál – mérsékelt ütemben, havonta legfeljebb 3 új ételt vezetünk be, amely korábban még nem volt az étlapon. Tartanunk kell a hagyományos ízeket, a tradíciókat, és igazából a megszokásokat is nehezen engedik el a gyerekek. Éppen ezért fér csak bele módjával az újítás. A fokozatosság elvét követve azonban komoly sikereket könyvelhettünk már el idáig is. Az újonnan bevezetett ételek közül nagyon rövid idő alatt több fogás kedvenccé is vált. Az új ételeket közzé tesszük a honlapunkon is, természetesen recepttel együtt, hogy a szülők is lássák, milyen alapanyagokból és miként készült az étel. Így akár ők is elkészíthetik azokat otthon. Sikertörténet az elmúlt évben a köles és a bulgur például – mint köret. De ilyen a halfasírt is, és persze a hungastos gírosztál is nagy sláger! Bár ezek közül több is ősi eredetű étel, mégsem voltak ismertek, lényegében újra fel kellett azokat fedezni, és népszerűsíteni.

Hogyan sikerült a gyerekekkel megszerettetni például a kölest?

Eleinte kifejezett kedvenc ételekhez, feltétekhez adtuk köretként. Így azt is könnyebben elfogadták a gyerekek, és mára már kifejezetten szeretik. Ennek nagyon örülünk, hiszen tágítottuk a gasztronómiai spektrumot, a gyerekek számára új dimenziók nyíltak meg. Persze, a kedvencek, mint az aranygaluska, a tejbegríz vagy a gulyásleves most is a menüsoraink része, de azért ma már lényegesen túlmutat ennél a magyar gasztronómia. Sokkal gazdagabb, sokrétűbb, mint amit az elmúlt ötven évben megszoktunk. Megpróbáljuk visszahozni azon értékeket, amelyek a régmúltból eredeztethetők, és elterjeszteni más nemzetek konyáinak alapanyagait is.