Vezetés közben videózott a polgármesterként is megbukott Dömsödi Gábor

A Tények számolt be róla, hogy a közelmúltban csúnyán megbukott volt pásztói polgármester szabálysértést követett el vezetés közben, amelyet még dokumentált is. Történt ugyanis, hogy Dömsödi Gábor nemrégiben a Hungária körúton kocsikázott, amikor egy mellette hajtó Audi motorháztetője felcsapódott, és így közlekedett a sofőr a forgalomban. A kétségtelenül szokatlan jelenséget a volt tévés azonnal meg is örökítette, azonban maga is épp vezetett közben, ami a KRESZ szerint egyértelműen szabálysértés. A volt településvezető, hogy tetézze a kínos helyzetet, azzal védekezett, hogy szerinte csak telefonálni nem lehet a közlekedési szabályok szerint, azonban a szabály úgy szól, hogy a vezető "kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat".

A KRESZ szerint telefonálni nem lehet, kamerázni azonban igen." Ezt mondta Dömsödi Gábor egy interneten keringő videója kapcsán a Tényeknek. A volt pásztói polgármester egy valóban megdöbbentő videófelvételt rögzített, azonban ezt a vezetőülésből tette, ami egy ügyvéd szerint szabálysértés. A videó alatt többen felháborodtak, hogy miért kamerázott vezetés közben.

A felvételt a bukott politikus saját Facebook-oldalán tette közzé, ezzel a kommenttel: „Ilyet még nem láttam! Ma a Hungária kőrúton a középső sávban elhúzott mellettem egy Audi. Nyitott motorháztetővel! Ekkor indítottam a kamerát."

Tehát az Autó2 volt műsorvezetője ezzel lényegében be is ismerte, hogy vezetés közben videózott, vagyis, hogy szabálysértést követett el.

Ha vezetés közben látunk valamilyen balesetet vagy eseményt, sokszor meggondolatlanul elővesszük a telefont, és megpróbáljuk felvenni, rögzíteni az eseménysort. Kénytelen vagyok felhívni a figyelmet arra, hogy vezetés közben, a mobiltelefon bármilyen formában történő használata szabálysértés" - mondta el a TV2 hírműsorának Pálvölgyi Tamás, ügyvéd.

A Tények felhívja a figyelmet arra is, hogy a felvétel tanúsága szerint a volt tévés, annak ellenére, hogy maga is vezetett közben, többször oldalra és hátrafelé is figyel, ami erősen balesetveszélyes.

Nem csoda hát, hogy Dömsödit többen is megkérdezték a posztja alatt, hogy miért vezet szabálytalanul:

Mobiltelefon használata autóvezetés közben tilos! A felvétel készítőjét fel kell jelenteni! 30 000Ft +6 büntetőpont! Kár, hogy egy magát dicsőítő Dömsödi ezt nem tudja." - írja az egyik kommentelő.

A bukott polgármester nemcsak a szabálysértéssel, hanem tudatlanságával is lebuktatta magát, mivel a Tények megkeresésére bár nem kívánt nyilatkozni, annyit azonban elárult, hogy szerinte szinte álló helyzetben készítette a felvételeket, és ő úgy tudja, hogy csak telefonálni nem lehet a KRESZ szerint, kamerázni viszont igen.

A valóság ezzel szemben az, hogy a KRESZ egyértelműen kimondja, hogy "A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat".

Vagyis a törvény, mindenfajta használatot, és nem csak a telefonálást tiltja. Ez különösen ciki, főleg azért, mivel Dömsödi korábban szerkesztő-műsorvezetőként tevékenykedett Magyarország első autós műsorában, az Autó2-ben.

A Tények megemlíti, hogy nem véletlen a szigorú szabályozás, hiszen a közelmúltban több olyan baleset is volt, így például a román kisbusz esete, amely során épp a vezetés közbeni kamerázás vezetett a tragédiához. A fenti esetben 9 ember halálához.

Íme a Tények összeállítása: