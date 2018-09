Megtudta a Tények, kik a szexuális erőszakért feljelentett vízilabdázók

Egy most 13 éves kislány állítja azt, hogy még 11 éves korában két, országszerte ismert és népszerű sportoló, köztük egy olimpiai bajnok megerőszakolta őt. Többször és rendszeresen. A kislányt képviselő ügyvéd szerint a gyerek pornófilmeket idéző jelenetekről számolt be. A TV2 Tények című műsora most azt állítja, hogy Kósz Zoltán olimpiai bajnok lehet az egyik erőszakoló. A másik Petőváry Zsolt. Szintén a Tények megszólaltatta Kemény Dénest, a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitányt, jelenlegi vízilabdaelnököt, aki mind a két pólóst jól ismeri. Azt mondta, hogy nem tudja róluk mindezt elképzelni.