Szétszedték Ujhelyit és Niedermüllert a hazaárulásuk miatt

Úgy tűnik, hogy a magyar emberek nem bocsájtották meg a baloldali politikusoknak, így Ujhelyi István MSZP-s, illetve Niedermüller Péter DK-s európai parlamenti képviselőnek, hogy megszavazták az ország megbélyegzésére szolgáló, és minősített hazugságokat tartalmazó Soros-Sargentini jelentést. Bár mindkét politikus örömittasan számolt be közösségi oldalán arról, hogy megszavazták a "nagyszerű", eljárásjogi csalással elfogadott dokumentumot, azonban az őket megválasztó magyar nép nem volt elragadtatva a két képviselő teljesítményétől, és ennek keményen hangot is adtak mindkét politikus Facebook-oldalán, amelyből most az Origo szemezgetett. A magyarok nem felejtenek, a két baloldali képviselőnek pedig jövő májusban szembe kell néznie a magyar emberekkel, és vállalniuk kell a felelősséget a szerdai döntésükért.

Ujhelyi vélhetően azzal is kiverte minden jóérzésű magyar emberben a biztosítékot, hogy mielőtt még megszavazta volna Magyarországgal, azaz a saját hazájával szemben, az akár a szavazati jogunk megvonásával is járható, Magyarországot megalázni szándékozó, koncepciós perként lefolytatott eljárást, még bicskanyitogató felszólalást is tett a plénum előtt.

Ráadásul Ujhelyi felszólalásában kétségbe vonta a bevándorlási válság negatív hatásait is - vélhetően így akart imponálni elvtársainak az Európai Parlamentben - amikor azt mondta, hogy Nem kell Európát sem megvédje valamilyen olyan veszedelemtől, amit csak Ön vázol fel az égre."

Ujhelyi, hogy próbálja elfedni hazaárulását, és leplezze azt, hogy sokkal fontosabb volt az EU-s liberálisok felé tett öblös gesztus, mint a saját, és őt magát is delegáló Magyarország érdeke, még a nemzeti kokárdát is villogtatva próbálta magyarázni a magyarázhatatlant. Kivívva immár – vélhetően – a baloldaliak haragját is.

Nos, mint fentebb írtuk, Ujhelyinek jogosan beolvasott az internet népe, és sokan hangot adtak nemtetszésüknek. Van aki rövidebb, van aki hosszabb, van aki cizelláltabb, más kevésbé cizellált módon. Íme néhány ezek közül:

Gyalázat"



Mennyi gyűlölet szorult ebbe kis sz@rjankó Ujhelyibe! Végnélkül köpköd!"



„Azért érdekes, hogy egy magyarul beszélő ember így gyülölje a magyarokat. Ujhelyiék trianonra is éppen így bólogatnának, csak legyen ebből egy zsirós Brüsszeli állás. Hihetetlen, pedig tudjuk, hogy mindig is ilyenek voltak - láttuk 18-ban, 45-ban, 56-ban,90-ben2006-ban A bolsevik mentalitás nem változik, gyülölete határtalan.."



A legócskább hazaáruló vagy disznófejű Ujhelyi! Ha hazamerészkedsz esernyővel gyere, mert minden sarkon leköpdösnek! Ameddig élsz!"



„Életemben ilyet még nem tettem és nem mondtam, de ha az életben találkozom Veled, mint Újhelyi Tróger Istvánnal, akkor igérem szellememmel ellentétben leköplek és egy aljas szarembernek foglak szólítani.. A gyerekeid is szégyellni fognak, ha rájönnek idővel, mekkora ocsmány tróger voltál a hazáddal szemben.. És szépen lassan , gyorsan járatod le az örökölt mszmp utódjaként a szerencsétlen és hitelvesztett pártod... Szégyelld magad !!!! Egy ország vet meg Téged..."



„Hazaáruló"



A magyar név megint szép lesz ! Méltó régi hirnevéhez! "De Ön elásta magát örökre! Hazaárulásból csillagos ötösre vizsgázott!"



Isten megbocsát egy tévelygő szerencsétlen embernek, de a magyar nép nem! Jövőre már nem lesz ott, hogy szégyent hozzon a hazájára. Emlékezni fogunk erre a napra, amikor szavazni megyünk"



Ujhelyi úr, nem kell egy év sem, és a politika szemétdombjára kerül az alkoholista Junckerrel együtt. Senki sem fog emlékezni az Önhöz hasonló megélhetési politikusokról."



Maga. doktor Ujhelyi egy szánalmas, senki által meg nem választott sértődött ember. Kocsmai szintű, primitív gyúlölködő."



Megfelelő tiszteletet várunk el minden uniós politikustól Magyarország iránt.Az árulót soha-sehol nem tisztelte még az ellenség sem!"

Niedermüller is megkapta a magáét

De nem kímélték jobban a magyarok a Soros-Sargentini jelentést megszavazó, Gyurcsány-párti (DK-s) képviselőt, Niedermüller Pétert sem. Az EP-képviselő a javaslat elfogadását követően örömujjongás közepette írt bejegyzést Facebook-oldalára, amelyet nem igazán éreztek át a magyar emberek.

Íme néhány ezek közül:

Tisztelt Uram ! Ön nem hazaszeretetről tett tanulságot, sem most, sem máskor."



A történelem ismétli önmagát. :(Anno behívtak a Szovjeteket most judaskodnak Brüsszelben. Semmi változás a balos politikába."



Jövőre ilyenkor már maximum a hétvégi családi ebédre szavazol Petya...Bár ott lehet, hogy leszavaz az asszony... És még ti pofáztatok ápr.-ban választási csalásról. Ma pont ti, meg az eszme testvéreitek csaltak egy nagyot a tartózkodó szavazatokkal."



Az Európai Parlament eddigi legszégyenteljesebb napja volt a mai, és egyben az Ön legszégyenteljesebb napja is. Egy hazugságokkal, ferdítésekkel, túlzásokkal teli dokumentumot fogadtak el; gyűlöletből, ideológiai alapon; félretéve a tisztességet és a józan ítélőképességet; szavazási csalással."



Szégyellje magát! Méltatlanná vált a tisztségére."

Niedermüller ur! ....Petőfit mondta " ...sehonnai bitang ember" ,ami nagyon passzol a maga emberi mivoltjához"

Dobó István az egri vár ostroma előtt azt mondta a vár védőinek, hogy: Ez a vár most a Haza, és aki a várat elárulja, halál fia."

Így vélekednek az emberek a baloldal által sikernek elkönyvelt, és nyilvánvalóan a kormány bevándorláspolitikája miatt elfogadott Soros-Sargentini jelentésről, valamint az azt támogató baloldali politikusokról. De semmi baj, hiszen a magyar nép nem felejt, és jövő májusban ezeknek az embereknek és pártjaiknak szembe kell nézni a magyar emberekkel és árulásuk következményeivel.