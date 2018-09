Kálmán Olga után epekedik és pimaszkodik a DK-s, Vágó István meg ünnepli

Arató Gergely. Feltehetően a politika iránt érdeklő emberek számára sem különösebben ismert politikus. Segítünk. Gyurcsány Ferenc egykori államtitkára, volt szocialista képviselő, most éppen a DK-ban van. Az iszonyatos kormánydiktatúra Arató Gergelyt arra kényszerítette, feltehetően fizikai erőszak alkalmazásával, hogy be kellett mennie vendégnek a Hír TV-be, hogy ott majdnem negyed órán át bölcselkedhessen arról, hogy iszonyatos kormánydiktatúra van Magyarországon. Természetesen a diktatúrák legfőbb jellemzője, hogy nagyon sokat lehet beszélni arról nyilvánosan, televíziókban, hogy diktatúra van. Ezt Arató Gergely is tudja, sokat is beszélt erről kollégájával, Tordai Bencével együtt. Nagy műsorszámot adtak, volt itt minden, örvendezés a strasbourgi cirkusznak meg a szokásos monológok, áriák. De volt egy új elem is. Előjött az "oktatás-egészségügy" és a "taktikai szavazás" sikerhölgye, Kálmán Olga szerény árnyéka is. Mit előjött. Arató Gergely előhozta. És milyen kulturáltan!