A furcsán rángatózó Erzsi macska volt az előzenekar

Véget ért a nyár, újra itt az ősz. A baloldaliak-liberálisok is hazajöttek végre a külföldi nyaralásaikból, így ismét elkezdődhetett a már megszokott, ellenzéki szabadidős elfoglaltság: vagyis a diktatúra miatti panaszkodás, az Orbán-kormány bukásának vizionálása és a tüntetések szervezése. Így esett, hogy a minősített hazugságokat tartalmazó, és a hazaáruló EP képviselőik által megszavazott Soros-Sargentini jelentés elfogadásán felbuzdult MSZP-s és DK-s, valamint Párbeszédes politikusok tüntetést szerveztek vasárnapra Budapesten. De ahogy megszokhattuk, azért előtte még jól összevesztek megint azon, hogy ki legyen a főnök. Hiszen a két baloldali pártnak sikerült első körben két különböző helyszínre és időpontra megszervezni a tüntikézést, aztán úgy tűnik leesett nekik, hogy ez mégis csak ciki lenne és összehangolták a nagyszabásúnak nem mondható megmozdulásukat.

No, hát a „kiváló" előkészületeket követően ki is fáradtak a térre ugyanazok az emberek, akik vélhetően mindig kiszoktak és várták, hogy az idén áprilisban és az időközi választásokon is már századjára csúfosan lebőgő baloldali pártok vezetői elmondják a nyolc éve szajkózott lózungokat.

A rendezvény az Európai Unió Himnuszával, azaz az Örömódával – Beethoven 9. szimfóniájával – vette kezdetét, ami azért sok mindent elárul a szervezők nemzettudatáról és Magyarországhoz való hozzáállásáról. Tegyük hozzá, hogy a két párt EP képviselőinek szerdai, hazaáruló magatartása után ciki is lett volna a Magyar Himnusszal kezdeni a rendezvényüket, így helytálló volt, hogy nem tették ezt. Szombaton arról is megemlékeztünk, hogy a magyar emberek nem is tudtak megbocsájtani nekik, és elárasztották Niedermüller Péter és Ujhelyi István Európai Parlamenti képviselők Facebook-oldalát a felelősségre vonó, szidalmazó üzenetek.

Mellár Tamás szerint Magyarország megalázása nagyon jó biztatás az EU részéről

Nos az Internacionálé, akarom mondani az Európai Unió Himnuszának lejátszása után az első felszólaló a Párbeszéd frakcióban üldögélő, Mellár Tamás volt, aki a Magyarország elleni bosszút„nagyon jó biztatásnak nevezte" az Európai Unió részéről. És természetesen maga is az összefogást hangoztatta, ami még csak harmadjára bukott meg igen csúnyán, idén áprilisban. De úgy tűnik, hogy azon dolgoznak, hogy bebiztosítsák a negyediket is, szóval csak hajrá.

Erzsi macska gazdája furcsán rángatózott a beszéde alatt

A következő felszólaló Erzsi, az erősen liberális macska gazdája, Homonnay Gergely volt, aki elmesélte, hogy olyan üzeneteket kap a Facebook-oldalán, hogy „Lógni fogsz Te köcsög". Érdekes módon a gyűlölet megszüntetését hangsúlyozta beszédében, holott ő, hol saját maga, hol macskája mögé bújva szidalmaz a nagy szeretet jegyében mindenkit, aki másképp gondolkodik mint ő.Emlékezetes, hogy nemrégiben alpári, mocskos stílusban megtámadta Novák Katalin családügyi államtitkárt, de egy bejegyzésében arról is beszélt, hogy sajnálja, hogy egy fideszes nénit nem ütött agyon a fa a viharban.

Emellett feltűnő volt, hogy Homonnay a beszéd alatt végig kissé remegett. Lehet, hogy nem csak az Európa-szeretet hozta lázba Erzsi gazdáját?

Iványi kérte az EU-t hogy tartsa erősen a szemét hazánkon

Harmadik hozzászóló Iványi Gábor, egykori SZDSZ-es lelkész volt, aki láthatóan hasonlóan nagy lelkesedéssel beszélt a Magyarországot megbélyegezni szándékozó, Soros-Sargentini jelentésről és bár sokat emlegette a Bibliát és a szeretetet, azért elmondta, hogy jól esik néha az ember lelkének a gyűlölködés-szidalmazás. Iványi lelke most újra megnyugodhat, hiszen alkalma nyílt, hogy jóízűen szidalmazza a kormányt, természetesen csak a szeretet jegyében.

Iványi emellett nyíltan az EU gyámságát kérte Magyarországra, hiszen elmondta, hogy „Ezután Európának a szemét rajta kell tartani Magyarországon" tehát lényegében ugyanazt tette, amit korábban a kommunista vezetők: „segítséget kért" külföldről hazánk és egy legitim kormány ellen.

Karácsony Gergely nem érti miért hazaárulózzák őket

A következő felszólaló, az MSZP bukott miniszterelnök-jelöltje Karácsony Gergely volt, aki elmondta, hogy büszke azokra az EP képviselőkre, akik megszavazták a Soros-Sargentini jelentést hazájuk ellen. És ezek után arról panaszkodott, hogy nem érti, hogy miért hazaárulózzák le őket. Pedig ez nem olyan nehéz összefüggés.Legvégül pedig ő is meglobogtatta a kokárdát, de valószínűleg égethette a kezét, mert nem sokkal ezután el is tette.

Gyurcsány a néptől kért segítséget

Ezután következett Gyurcsány, aki ezúttal nem a prímszámokról, vagy a kígyók kígyózásáról beszélt, hanem diktatúrát emlegetett persze egy olyan tüntetésen, ahol szabadon, minden akadály nélkül szidalmazhatták közösen a kormányt két órán keresztül. Gyurcsány lényegében elismerte, hogy képtelenek leváltani a kormányt, vagyis hogy megbukott a politikájuk és a néptől kért segítséget.

Ujhelyi a "vég kezdetét" vizionálta a Fidesz számára, holott pártja már alig jutna be a Parlamentbe

Felszólalt a szerdai nap fontos szereplője, Ujhelyi István, MSZP-s EP képviselő is, aki baloldali társaival közösen Srasbourg-ban tanúbizonyságot tett arról, hogy még mindig lázba jön, ha külföldön árulhatja el a saját hazáját. Ahogy arról tegnap már beszámoltunk, meg is kapta a „dicséretet" a magyar választóktól Facebook-oldalán és valószínűleg, a közelgő EP választáson is „díjazni fogják" a magyar emberek a bicskanyitogató lépését. Ujhelyi ismét próbálta elfedni hazaárulásának súlyosságát, és újra a kokárdával hadonászott. A szocialista politikus rövid beszédében természetesen az Orbán-rendszer bukásáról, a „vég kezdetéről" beszélt úgy, hogy a pártja lassan már csak alulról nyaldossa a bejutási küszöböt, míg a Fidesz támogatottsága töretlen és fél éve sincs hogy kétharmaddal megnyerte a magyar választást.

Végül Tóth Bertalan, az MSZP elnöke is beszélt.